Serbia, Italferr si aggiudica la gara per la modernizzazione della linea Niš-Brestovac

Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata in raggruppamento con la controllata IES e Signalling Solutions, Trioprojeckt e Kosovoprojekt, la gara indetta dal Ministero delle Finanze della Repubblica della Serbia, per la modernizzazione di circa 24 chilometri di linea ferroviaria tra la stazione di Niš e la stazione di Brestovac, in Serbia. La linea fa parte del corridoio X del progetto transeuropeo TEN-T. Il progetto “Modernisation and Rehabilitation of the Railway Section Niš-Brestovac” è finanziato dalla Unione Europea. L’incarico prevede la direzione lavori, la revisione del progetto e il controllo delle Specifiche tecniche di interoperabilità per la modernizzazione, ricostruzione ed elettrificazione dei 24 chilometri di linea, inclusi gli interventi sul sistema di segnalamento. Un upgrade che permetterà il transito dei treni a 120 km/h (dai 90 attuali) oltre che l’incremento del carico trasportabile per i treni merci. Nella regione balcanica, e in particolare in Serbia, Italferr è già presente, insieme alla controllata IES D.o.o di Belgrado, portando a termine negli scorsi anni diversi progetti per il miglioramento delle ferrovie locali.