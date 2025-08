Serbia, Palalic: visita Meloni forte conferma del partenariato con Italia

Roma, 6 ago. (askanews) – La seconda visita in due anni della Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia Giorgia Meloni in Serbia rappresenta “una forte conferma del partenariato strategico tra due Paesi amici”. E’ il commento, in esclusiva per askanews, del membro del Parlamento della Serbia e Presidente del Gruppo di Amicizia Serbia-Italia presso il Parlamento della Serbia, Jovan Palalic.

“La comprensione reciproca e il buon rapporto personale tra il Presidente della Serbia Aleksandar Vucic e la Presidente Giorgia Meloni costituiscono un impulso decisivo alla sempre più fruttuosa cooperazione tra la Serbia e l’Italia, che ha ricevuto un nuovo slancio dopo la formazione del governo di centrodestra a Roma nel 2022”, secondo Palalic.

“L’Italia, in quanto Paese che ha una particolare sensibilità per le questioni balcaniche e che, tra gli Stati coinvolti nei rapporti regionali, conosce meglio la situazione locale, può contribuire – con un approccio equilibrato, aperto e imparziale – alla risoluzione di molte questioni nevralgiche che rallentano l’integrazione accelerata dei Balcani nell’Unione Europea”, ha spiegato.

Secondo Palalic, “l’Italia sa ascoltare attentamente i propri partner, ma – a differenza di altri grandi Paesi che, pur ascoltando le posizioni della Serbia, continuano poi a percorrere i soliti sentieri tracciati da pregiudizi verso Belgrado che non conducono a soluzioni sostenibili – l’Italia, soprattutto attraverso l’azione del suo attuale governo, ha sempre cercato uno spazio di compromesso che rispecchi la realtà e non generi nuove insoddisfazioni”.

Il Presidente Vucic, ha insistito, ha sottolineato in modo particolare questo approccio dell’Italia, che ha contribuito in modo decisivo all’intensa cooperazione tra Belgrado e Roma negli ultimi anni.

“Nel corso di quest’anno, in cui celebriamo i 110 anni di alleanza nella Prima guerra mondiale, quando ci siamo sostenuti reciprocamente nella lotta per la liberazione nazionale, abbiamo l’occasione di ritrovare, in un’epoca nuova, lo spirito di quei tempi vittoriosi e la comprensione necessaria per il progresso e lo sviluppo delle nostre nazioni in un’Europa unita”, ha detto ancora il Presidente del Gruppo di Amicizia Serbia-Italia.

“Aleksandar Vucic ha ringraziato la Presidente Meloni proprio per il fatto di avere una visione dell’Europa in cui la Serbia e i Balcani ne sono parte integrante, e per il sostegno incondizionato che l’Italia offre alla Serbia nel suo percorso europeo”, ha argomentato.

“Senza la Serbia, che è il Paese balcanico più grande, non è possibile immaginare, in questi tempi geopolitici complessi, una sicurezza completa del nostro continente comune. La Serbia sta progredendo fortemente dal punto di vista economico e, grazie alla sua politica di cooperazione con tutti secondo gli interessi reciproci, è diventata un punto d’incontro per investimenti e collaborazioni economiche sia da parte dell’Occidente che dell’Oriente”, ha precisato Palalic.

“Il Presidente Vucic ha sottolineato in particolare, durante l’incontro con la Presidente Meloni, l’importanza della partecipazione dell’Italia all’EXPO 2027, che si terrà a Belgrado e che rappresenta per la Serbia un forte motore del suo sviluppo complessivo”, ha concluso il membro del Parlamento serbo.