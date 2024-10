Serena Autieri incanta Singapore, concerto tutto esaurito

Dopo il grande successo di pubblico al Villaggio Italia di Los Angeles e Tokyo, è tornata anche a Singapore Serena Autieri, attrice, cantante e conduttrice televisiva, artista italiana amata dal pubblico italiano e internazionale. L’artista, accompagnata dal maestro Enzo Campagnoli, ha cantato i grandi classici della musica italiana coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera magica e ricca di emozioni. Un concerto sold-out fin dalle prime ore che ha portato gli organizzatori a inserire nella giornata di domani, ultimo giorno del Villaggio Italia e di nave Amerigo Vespucci a Singapore, una seconda data già sold out. Il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è affiancato nelle tappe più importanti dal Villaggio Italia, «l’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale» delle eccellenze italiane fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei ministri, 11 ministri.