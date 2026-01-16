Serena Autieri star di “Mouln Rouge! Il musical” al Sistina Chapiteau

Roma, 16 gen. (askanews) – Sarà Serena Autieri, la regina del teatro musicale italiano, a vestire i panni della fascinosa Satine nel “Moulin Rouge! Il Musical” diretto da Massimo Romeo Piparo. Fascino, talento, maturità artistica, phisyque du role perfetto per questo personaggio: Serena Autieri consacra il binomio artistico con Piparo, riuscendo – grazie alla lunga e inedita programmazione dello spettacolo – a far coincidere le rispettive strade. Con Autieri, lo spettacolo sarà in scena al Sistina Chapiteau di Roma-Tor di Quinto fino a domenica 1 marzo e si avvia verso il traguardo delle 19 settimane consecutive di programmazione.

“Sono veramente contento – commenta il direttore artistico e regista Massimo Romeo Piparo – di avere Serena al mio fianco in questo spettacolo dei record. Abbiamo condiviso tante avventure meravigliose insieme ma questa la possiamo già definire la cosiddetta ciliegina sulla torta. Serena è l’artista a cui si pensa immediatamente quando si cerca un riferimento italiano a Nicole Kidman nella sua indimenticabile interpretazione di questo ruolo nel film magistralmente diretto da Baz Luhrmann. Adesso che lo spettacolo è collaudatissimo ed è stato unanimemente riconosciuto come evento teatrale dell’ultimo decennio, sono certo che con Serena diventerà imperdibile per un pubblico ancora più vasto”.

“É un ruolo che aspettavo da 25 anni”, dichiara Serena Autieri. “Un sogno che ho custodito gelosamente nel mio cassetto della lingerie. Letteralmente. All’uscita del film, nel settembre 2001, scrissi un biglietto con una promessa a me stessa e lo riposi lì, insieme a una guêpière che acquistai il giorno dopo, certa che un giorno l’avrei indossata in scena nei panni di Satine. Non era solo un sogno, ma un appuntamento che si realizzerà sul palco del Sistina Chapiteau, per un vero kolossal che sfida le grandi produzioni internazionali. Farlo sotto la regia di Massimo Romeo Piparo, con cui condivido da anni un importante percorso artistico e una visione comune del teatro musicale, rende questa esperienza ancora più significativa. Alcuni sogni, quando vengono custoditi così a lungo, scelgono di diventare realtà solo nel momento e nel luogo giusto”.

Un allestimento kolossal, su un palcoscenico di oltre 30 metri interamente personalizzato con atmosfere che richiamano lo stile della Montmartre parigina e con una travolgente colonna sonora suonata dal vivo dall’Orchestra diretta da Emanuele Friello, tra costumi e coreografie mozzafiato. Serena Autieri sarà protagonista assoluta insieme a Luca Gaudiano, nel ruolo iconico di Christian, e ad un formidabile cast di oltre 30 artisti: tra gli altri Emiliano Geppetti che interpreta Harold Zidler, il carismatico istrionico impresario; Gilles Rocca nel ruolo di Santiago, il sensuale e seducente ballerino di tango, Mattia Braghero, che veste i panni del ricco Duca di Monroth, cinico e spietato contendente del cuore di Satine, Daniele Derogatis nel ruolo di Henri de Toulouse-Lautrec, il geniale e visionario pittore bohémien.

Con oltre 60.000 biglietti venduti, lo spettacolo, per la prima volta in Italia e prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures – nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway -, rappresenta l’ennesima scommessa vinta da Massimo Romeo Piparo.