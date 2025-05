Serena Rossi e “Il Treno dei Bambini” emozionano 500 studenti a Napoli

L’attrice Serena Rossi è intervenuta alla proiezione speciale del film “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini, giovedì al Metropolitan di Napoli, iniziativa che ha avviato il progetto “Al Cinema per Crescere” promosso dall’Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania e realizzato dalla Film Commission Regione Campania.

Oltre 500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Campania hanno assistito alla proiezione della straordinaria storia di solidarietà legata ai “treni della felicità”, restituita a circa 80 anni dai fatti dall’omonimo romanzo di Viola Ardone.

Ad accogliere il pubblico, insieme a Serena Rossi, anche Lucia Fortini (Assessora alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania), Titta Fiore e Maurizio Gemma (rispettivamente Presidente e Direttore della Film Commission campana) per presentare in questa occasione l’avvio del nuovo progetto culturale programmato dalla Regione Campania d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle iniziative a valere sul Fondo per le politiche giovanili. Sul grande schermo “Il treno dei bambini”, film di grande spessore scelto tra i titoli cinematografici di recente realizzazione proprio per la capacità di offrire anche ad un pubblico di adolescenti “spunti di riflessione e occasione di conoscenza – ha sottolineato l’assessora Fortini – su importanti argomenti ed accadimenti di carattere sociale, storico e artistico”. Sarà questa la linea programmatica, affidata ad un comitato scientifico composto da Gina Annunziata, Diego Del Pozzo e Mena Solipano, che svilupperà ulteriormente il progetto coinvolgendo, nel prossimo autunno e in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, scuole e sale cinematografiche dell’intero territorio regionale.

Al Metropolitan Serena Rossi ha coinvolto il pubblico nel suo intervento introducendo con grande garbo e affabilità gli argomenti del film diretto da Cristina Comencini (un’esclusiva Netflix prodotta da Palomar) che la vede protagonista del racconto di un viaggio nelle miserie e nei pregiudizi dell’Italia del dopoguerra, tra gesti di solidarietà e desiderio di rinascita. Applausi entusiasti e ripetuti hanno sancito il successo dell’evento speciale proposto dall’Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania e realizzato dalla Film Commission Regione Campania.

Serena Rossi, protagonista della serie tv ‘Mina Settembre’, e recentemente con Roberto Bolle in prima serata su Rai1, è attualmente impegnata nella tournée dello spettacolo ‘SereNata a Napoli’, prossimamente in scena a Bologna, Milano, Roma, L’Aquila, Pompei.

Info: www.fcrc.it