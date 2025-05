“Serenata”: il nuovo singolo di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. E poi tappa a Capri il 18 luglio alla Certosa

Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale torna a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata” (Isola degli Artisti / Warner Music Italy), in uscita il 30 maggio.

Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente. “Serenata” ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione reinterpretata in una chiave unica.

Il brano, dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata, riflette l’identità musicale delle artiste, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki, trasformando “Serenata” in una vera e propria danza collettiva: una festa condivisa, travolgente e corale. Le due artiste danno vita a un incontro sonoro che conquista fin dal primo ascolto, mescolando eleganza e immediatezza, leggerezza e profondità.

“Serenata” rappresenta un nuovo tassello nella crescita artistica di Serena Brancale, capace di trasformare ogni brano in un racconto che vibra di autenticità e originalità. Un singolo che farà ballare, emozionare e cantare, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate.

Il nuovo brano arriva dopo “Anema e Core”, brano che ha permesso a Serena di conquistare un pubblico sempre più ampio grazie al suo incredibile talento e la sua forza coinvolgente. Con una melodia intrisa di sentimento e una vocalità inconfondibile, “Anema e Core” è diventata una vera e propria hit, raggiungendo milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e raccogliendo consensi da parte del grande pubblico.

L’artista sta portando in tour la sua musica, dopo essersi esibita su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seul. Un’esperienza che ha consolidato il suo profilo di artista globale, capace di emozionare e coinvolgere anche oltre confine grazie a una vocalità unica e a uno stile che fonde jazz, soul e influenze mediterranee. Le sue esibizioni hanno rappresentato non solo un importante riconoscimento internazionale, ma anche la conferma del suo carisma scenico e della forza comunicativa della sua musica.

Di seguito il calendario degli appuntamenti di Anema e Core Tour, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli artisti in collaborazione con Color Sound:

7 giugno 2025 – Roma @ Auditorium Parco della Musica – Cavea

17 giugno 2025 – Padova @ Sherwood Festival

21 giugno 2025 – Azzano Decimo (PN) @ Fiera della Musica NUOVA DATA

7 luglio 2025 – New York @ Blue Note

13 luglio 2025 – Mola di Bari (BA) @ Castello Angioino

14 luglio 2025 – L’Aquila @ Festival i Cantieri dell’Immaginario

18 luglio 2025 – Capri (NA) @ La Certosa NUOVA DATA

25 luglio 2025 – Lecce @ Palalive

26 luglio 2025 – Velia di Ascea (SA) @ Parco Archeologico di Velia

31 luglio 2025 – Ancona @ Arena sul Mare – Porto Antico

2 agosto 2025 – San Giorgio Ionico (TA) @ Fiorino Future Festival

3 agosto 2025 – Palermo @ Teatro di Verdura

4 agosto 2025 – Tindari (ME) @ Teatro Greco

19 agosto 2025 – Maiori (SA) @ Anfiteatro Porto Turistico

date internazionali:

9 maggio – SHANGHAI @ Blue Note

10 maggio – PECHINO @ Blue Note

11 maggio – PECHINO @ Blue Note

12 maggio – SEOUL @ Blue Note

7 luglio – NEW YORK @ Blue Note

I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti in collaborazione con Isola degli artisti e Color Sound. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. La sua grande trasversalità ha portato l’artista, a inizio anno, a pubblicare il brano “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out in suggestive venue. A febbraio del 2025 ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua “Anema e Core”, certificata oro, e dopo essersi esibita nel corso di importanti rassegne e in alcuni dei jazz club più noti al mondo, sta portando la sua musica sui palchi di tutto il mondo per uno spettacolo, che difficilmente verrà dimenticato da chi ha avuto e avrà la fortuna di assistere.