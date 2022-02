Serenis, prima piattaforma di psicoterapia online: modello digitale e approccio personalizzato

Psicoterapia accessibile online. “Spesso capita di avere il pudore di manifestare le proprie fragilità, soprattutto quelle psicologiche. La possibilità di cercare uno psicoterapeuta professionale e certificato senza spostarsi da casa è un vantaggio. Specialmente in tempi di grande instabilità psicologica ed emotiva” spiega Silvia Wang, fondatrice di Serenis, la piattaforma che affianca le persone nella ricerca del giusto psicoterapeuta e di un soddisfacente percorso psicologico. È stata lanciata meno di sei mesi fa, con l’ambiziosa missione di rendere più accessibile il benessere mentale e la psicoterapia di qualità grazie al digitale, ed oggi Serenis annuncia il suo primo aumento di capitale da 1.1 milioni di euro. “Siamo partiti in settembre con una ventina di “angels”, investitori personali che hanno creduto nell’idea di realizzare una start up che favorisse la diffusione dei benefici della salute psicologica e mentale in tempi di Covid” continua Wang.

Il modello Serenis è digitale, ma mantiene un approccio molto umano e personalizzato: il paziente compila un breve questionario su Serenis.it, che aiuterà il team ad individuare lo psicoterapeuta più adatto in base agli obiettivi e alle esigenze di ciascuna persona. Il paziente, quindi, potrà prenotare una sessione conoscitiva gratuita con lo specialista direttamente dalla piattaforma, che rimarrà il punto di contatto per tutto il proseguimento del percorso. Serenis, infatti, affianca paziente e terapeuta per tutta la durata della relazione, rispondendo ad esigenze comuni e monitorando il progresso della terapia. L’obiettivo è costruire percorsi personalizzati e di qualità, adatti ad ogni esigenza e tappa di vita di ogni persona, che un domani potranno includere anche soluzioni e servizi diversi diversi dalla psicoterapia. “Per ora ci concentriamo sui percorsi terapeutici individuali, ma non escludo che in un prossimo futuro la nostra esperienza possa essere applicata a piani di welfare aziendale – continua Wang – abbiamo già ricevuto alcune richieste e proposte, ma per ora la vendita del nostro servizio è solo sulla nostra piattaforma”. Quindi, nonostante qualche sollecitazione i servizi di Serenis non sono disponibili sulle piattaforme dei provider di welfare aziendale.