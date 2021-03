Sergio Bruni, 100 anni dalla nascita del grande interprete napoletano: un liceo apre le celebrazioni online

di Massimiliano Craus

Il ricordo indelebile della figura di Sergio Bruni correrà lungo l’intero 2021 per festeggiare idealmente i suoi cento anni dalla nascita. E martedì 23 marzo si torna on line dalle 16:30 (qui il link) perché l’artista e l’uomo Sergio Bruni torneranno spesso e volentieri sulle pagine e con i video per riesaltare la sua voce e le sue idee, così care alle generazioni passate e mai dimenticate. E proprio questo tesoro del passato è stato trasferito a piè pari nelle programmazioni della generazione artistica, coreutica e musicale delle studentesse e degli studenti del Liceo “Boccioni-Palizzi” di Napoli, fucina di talenti che è in pieno fermento per festeggiare Sergio Bruni. Già nel pomeriggio del 9 marzo, in live streaming sul canale YouTube del liceo, è stato infatti trasmesso il primo incontro “Sergio Bruni e la canzone napoletana”, frutto della convenzione per i percorsi e le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) tra lo stesso Liceo diretto dalla preside Paola Guma e la Pro Loco di Villaricca, con la partecipazione del Comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Come per tutti gli altri indirizzi del “Boccioni-Palizzi”, il referente PCTO Giacomo D’Alterio ha voluto imprimere un’accelerazione significativa nella qualità e nella quantità del lavoro anche, e soprattutto, in questa contingenza storica legata alla pandemia. L’incontro del 9 marzo ha voluto rompere il ghiaccio per fare luce sull’uomo Sergio Bruni, con il contributo affettivo della figlia Adriana che ci ha svelato parecchi interessanti aneddoti del celebre papà. Del resto sulla scia del film su Renato Carosone, recentemente andato in onda in prima visione su RaiUno, si è aperto uno squarcio sul mondo della musica made in Naples e gli studenti del “Boccioni-Palizzi” non vogliono essere da meno con il loro Sergio Bruni! Il primo incontro, moderato dalla professoressa Chiara Mallozzi, ha aperto la strada ad un progetto di ampio respiro, in cui la Pro Loco di Villaricca ha messo in palio ben tre borse di studio ai ragazzi che più sapranno distinguersi in queste celebrazioni. Accanto al presidente della Pro Loco Armando De Rosa sono intervenuti l’economista dello sviluppo, Tommaso Di Nardo, Adriana Bruni, artista e figlia del Cantore di Villaricca, Mimmo Angrisano ed Antonio Saturno, discepoli del maestro. La figura del maestro e la sua canzone sono state messe in risalto attraverso opere e testimonianze dirette rese da Adriana Bruni ed Armando De Rosa ma ampio spazio è stato dedicato anche al “Premio Villaricca Sergio Bruni – la Canzone napoletana nelle scuole”. Immagini e contributi video tratti dal repertorio Rai e dagli archivi Pro Loco, hanno dato modo alle centinaia di alunni spettatori, di immergersi nell’ambito di un patrimonio che rischia di perdersi e che, grazie all’impegno incessante e continuativo, ci si ripromette di salvaguardare e riscoprire attraverso una valorizzazione culturale sul territorio e sulle nuove generazioni. Verso la conclusione dell’incontro, sono intervenuti i discepoli Antonio Saturno e Mimmo Angrisano che, a sorpresa, ha deliziato tutti eseguendo il brano “Na Bruna”, raccogliendo i complimenti dei presenti. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 23 marzo con i prestigiosi ospiti Maurizio de Giovanni, Salvatore Palomba, Nicola De Blasi, Eva Sansanelli, Raffaele Cardone e Pasquale Scialò in diretta streaming qui dalle 16,30.