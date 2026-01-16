Sergio Cairone nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Salerno

Sergio Cairone è il nuovo presidente dell’Odcec di Salerno. Il professionista, candidato con la Lista n. 2 “Uniti per la professione”, è stato scelto per guidare l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il quadriennio 2026-2029.

Con lui sono stati confermati i consiglieri uscenti Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi, ed eletti anche i colleghi della stessa lista Rosanna Marisei, Vincenzo Landi, Giuseppina (Pina) Napoli, Mario Ragone.

A completare il Consiglio, che si insedierà nel prossimo mese, Maria Luisa Poppiti, Carmine Noschese, Alfonso Maria Gaeta, candidati con la Lista n. 1, risultata la seconda più votata dagli iscritti.

Nel corso della tornata elettorale, svoltasi tra ieri e oggi in modalità telematica, gli iscritti all’Odcec di Salerno hanno inoltre eletto quali componenti del Collegio dei revisori Matteo Cuomo, Domenico Mazza, Antonio Piluso.

Per il Comitato pari opportunità sono stati invece eletti Liliana Bonadies, Giuseppe Fortunato, Silvia Iula, Laura Martucciello, Alain Murano, Ornella Oropallo.

Tornata partecipata: ha votato l’85% dei commercialisti salernitani aventi diritto.

“I migliori complimenti al neo presidente, a tutti i consiglieri e ai componenti degli organi dell’Ordine neo eletti – ha commentato il presidente uscente Agostino Soave – sono lieto che i colleghi abbiano maturato una scelta in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e nel mio mandato. Sono certo che Sergio Cairone guiderà con autorevolezza e trasparenza il nostro Odcec, continuando a tutelare la professione e a rivendicare il ruolo centrale del commercialista nella società, compattando la Categoria intorno alla sua presidenza”.

A risultato acquisito, un lungo applauso ha accolto il neo eletto presidente presso la sede dell’Odcec, dove numerosi commercialisti hanno seguito in attesa l’esito telematico delle votazioni.

“Con emozione, orgoglio e onore – ha dichiarato Sergio Cairone – questo risultato è frutto di una squadra e di un gruppo di colleghe e colleghi che hanno scelto di preservare quanto di buono fatto e, allo stesso tempo, portare un vento di novità nell’Ordine, fatto soprattutto di persone. Ringrazio chi ha creduto nel mio nome e nel progetto che rappresentiamo. Continuità e rinnovamento non sono parole in contraddizione: sono il cuore di Uniti per la professione, che non è solo una lista ma il nostro modo di essere commercialisti”.