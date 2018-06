Sergio Canzanella presidente dell’associazione dg italiani di Asl e ospedali

Tutti i direttori generali d’Italia alla guida di Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie private, Istituti di ricerca e Asl e che risultano iscritti all’Albo Nazionale saranno riuniti in un’associazione di carattere nazionale, e l’iniziativa parte da Napoli. L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità (marchio registrato nella Comunità Europea) sarà un organo di consulenza istituzionale: a partire dalle regioni sino ad arrivare all’ambito europeo. L’Associazione prevede l’istituzione di 20 sedi regionali e la nomina dei rispettivi coordinatori. Hanno il diritto di iscriversi tutti coloro che svolgono funzioni di Direttori Generali in Sanità e che risultano iscritti all’Albo Nazionale. La prima seduta elettiva si terrà a inizio dicembre 2018, in questo modo nascerà il primo consiglio direttivo che potrà dettare la linea di governance da seguire. L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità nasce per iniziativa del dottor Sergio Canzanella, direttore generale di House Hospital onlus, e sarà proprio lui a tenere il mandato pro-tempore sino al 31 dicembre 2018.