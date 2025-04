Musica, Sergio Caputo in trio al festival “Jazz & Baccalà” con i suoi grandi successi

Dopo i concerti della vincitrice di un Grammy Nicole Zuraitis e della star cubana Jany McPherson, l’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” prosegue presentando venerdì 4 e sabato 5 aprile una due giorni di musica d’autore con protagonista Sergio Caputo.

Fresco del successo del tour per il quarantesimo anniversario di “Un sabato italiano”, l’artista romano torna sul palco in trio per offrire un viaggio musicale attraverso la sua intera carriera. Il pubblico avrà l’occasione di riascoltare i suoi brani più celebri, diventati veri e propri cult, ma anche alcune gemme raramente eseguite dal vivo.

Sarà un’opportunità unica per immergersi nell’inconfondibile stile di Caputo, un mix affascinante di jazz, swing e canzone d’autore, sempre condito da quell’ironia e leggerezza che lo rendono un artista unico nel suo genere. Ad accompagnarlo in questa avventura musicale ci saranno Fabiola Torresi al basso e alla voce, e Alessandro Marzi alla batteria, voce e, spesso, al pianoforte.