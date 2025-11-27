Sergio Casola presidente della sezione Artigianato di Fenailp Salerno

La Fenailp annuncia ufficialmente la nomina di Sergio Casola a presidente provinciale della Sezione Artigianato, “segnando – si legge in una nota – un passaggio di assoluto rilievo nel panorama associativo salernitano. Una figura di riferimento che, dopo anni di impegno nella Cna, sceglie di mettere la sua lunga esperienza al servizio della Fenailp per rilanciare con forza il ruolo dell’artigianato sul territorio”.

Imprenditore salernitano, quello di Casola è un percorso professionale radicato nel mondo artigiano. Da decenni protagonista attivo nel settore in ambito locale e nazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rappresentanza: presidente provinciale Cna Salerno, coordinatore nazionale nella Cna Confederazione dell’Artigianato, membro di Giunta camerale della Camera di commercio di Salerno, componente del Comitato regionale dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato, fondatore e direttore tecnico dell’azienda di famiglia nel settore della bellezza.

La sua attività, da sempre orientata alla crescita delle piccole imprese, lo ha reso un punto di riferimento per il mondo artigiano salernitano. “La decisione di lasciare la Cna dopo tanti anni di incarichi . prosegue il comunicato – rappresenta una scelta forte, che conferisce ulteriore valore al suo arrivo in Fenailp. Per la Federazione, la sua nomina significa rafforzare profondamente la rappresentanza territoriale, portando esperienza, relazioni istituzionali e una visione contemporanea delle dinamiche artigiane3.