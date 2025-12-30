Sergio Fabi, Riccardo Tinnirello e Gianluigi Lembo premi Capri Boniello 2025: cerimonia in Piazzetta

La quarta giornata di Capri Hollywood ha regalato momenti di grande emozione durante la consegna dei premi Capri Boniello 2025, dedicati all’ex assessore anziano dell’isola azzurra e alla giornalista Annamaria Boniello, vera e propria icona mondiale dell’informazione.

A ricevere i riconoscimenti sono stati tre protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano: il giornalista romano Sergio Fabi, premiato per il suo impegno costante nel promuovere il cinema in tutte le sue forme attraverso strumenti digitali, il manager Riccardo Tinnirello, che da sempre sostiene i talenti italiani nel mondo e ha contribuito alla valorizzazione di eventi internazionali, e Gianluigi Lembo, figura di spicco nel panorama culturale italiano, attivo a livello internazionale sulle orme del leggendario padre Guido Lembo.

“Il giornalismo si distingue oggi più che mai per la presenza sul campo – ha detto Annamaria Boniello –, e Sergio Fabi è un vero gladiatore dell’informazione, sempre avido di notizie e pronto a scoprirle evitando i tranelli delle agenzie digitali”.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva Piazzetta di Capri, alla presenza dell’assessore alla cultura e ai grandi eventi della città di Capri Salvatore Ciuccio e dell’assessore al turismo del Comune di Anacapri Manuela Schiano.

Capri Hollywood prosegue così tra proiezioni e premiazioni, confermando l’isola azzurra come un palcoscenico internazionale di cinema, musica e cultura, con eventi e celebrazioni fino al 2 gennaio.