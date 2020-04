Sergio Fermariello alla galleria Trisorio: mostra on line fino al 5 maggio

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Sergio Fermariello, nato a Napoli il 29 aprile 1961, col suo gemello Bruno oggi noto fotografo, fin da bambino abitando nella Villa Belvedere bellissima nel lungo viale di querce e nelle terrazze sporgenti in un alto sperone su via Aniello Falcone ed il panorama, ebbe modo di conoscere il pittore Ugo Matània che pure vi abitava e di frequentare poi l’Isola di Vivara dove lo affascinavano le migrazioni degli uccelli, dove conobbe il filosofo Giorgio Punzo che vi abitava e che si adoperava in difesa del patrimonio ambientale. Il giovane frequentò poi la Facoltà di Scienze Naturali che lo soddisfaceva negli approfondimenti sulla Natura. Nel 1993 partecipò già alla quarantacinquesima Biennale di Venezia. Ebbe poi modo di conoscere Lucio Amelio nel suo Studio di Piazza dei Martiri, oggi di Eduardo Cicelin, e di esporre poi, nel 1994, in “Terrae Motus”, mostra ideata da Lucio Amelio dopo il terremoto del novembre 1980, insieme ad altri famosi artisti, nella Reggia di Caserta. E’ un artista che nel costruire le sue immagini, si è sempre rivolto alle basi elementari del linguaggio: disse una volta di usare “una sola nota, una sola parola”: i suoi ideogrammi di guerrieri antichi nella creazione di combattimenti ideali trasmettono la sua visione della vita anche per l’uso del colore, talvolta lieve, talvolta accentuato, usato sia come fondale che come elemento di rilievo delle linee. Anche i suoi Barracuda in acciaio corten sono, come i Guerrieri, nel tempo diventati giganteschi. Protagonisti già nel 2001 in “Caccia Primitiva” nella Stazione della Metropolitana Quattro Giornate (dove qualche sua opera si conserva) e ripresi ancora nel 2009 nei “Migranti” esposti prima in Brasile e poi anche al PAN con altri artisti della Collettiva di “Terrae Motus”.

Nel tempo ricordo una mostra di Sergio Fermariello del 2011 ad Anacapri nella Casa Rossa curata dal grande amico Maurizio Siniscalco, oggi non più con noi.

La mostra, “La Casa Rossa”, fu pensata da Fermariello proprio per quel sito. Vi pose grandi sculture in alluminio e ottone tra cui, in acciaio inox ed acciaio corten, una grande scultura “Il Guardiano del Sogno” che raccontava il suo antico mondo, insieme agli eserciti di guerrieri di età omerica (opere in alluminio e ottone su tavola ed opere colorate ad olio su carta ed alluminio) e con i “Ditirambo” che incuriosivano risultando davvero affascinanti. Del 2012 ricordo la mostra nella Galleria Trisorio cui seguirono mostre a Londra, Anversa e a Mastricht sempre con gli stessi personaggi trattati fantasticamente. Il noto curatore Maurizio Siniscalco ad Anacapri presentò alla Villa San Michele, nel 2015, altre sue opere alcune delle quali non si discostavano dallo stile dell’artista né dal suo raccontare gruppi di guerrieri e cavalli in disegni essenziali ed oltremodo significativi. Nel febbraio 2017 espose al Museo di Capodimonte. Nello stesso anno con “Guerrieri -Scrittura“ entrò a prendere parte della Collezione del Museo Madre.

Recentissima è la mostra in una Collettiva di venti artisti “Milan Art Revoluscion” esposta dal 26 febbraio al 15 marzo promossa da Paolo Bowinkel e Andrea Ingenito a Palazzo Serbelloni a Milano in cui gli artisti tutti insieme hanno deciso di raccontare la Bellezza in maniere per lo più astratte. Tra i protagonisti ricordo in un vago dialogo le opere di Warhol, Haring, Leone, Del Pezzo, Palladino, le foto di Henry Cartier Bresson, e Steve Mc Curry, insieme alle opere di nuovi talenti come Marco Abbamondi, Max Bi, Milena Bini, Vittorio Campana, Carla Chiusano, Veronica Montanino e Giorgio Tentolini. On line si può intravedere il discorso tra gli artisti ed anche Sergio Fermariello colloquia attraverso le sue ultime opere che vediamo anche nello Studio Trisorio. Oggi, le sue opere, appaiono più astratte nelle linee essenziali. In questo periodo di chiusura in casa, possiamo ammirare, fino al 5 maggio, le nuove opere alcune di grandi dimensioni e una scultura in ferro, più un’opera in pasta di marmo, esposte attraverso una visione on line, che ci consente ugualmente di comprendere e ammirare lo stile dell’artista che non abbandona la sua scrittura, i suoi racconti per immagini astratte, se non nell’utilizzo di materiali talvolta più splendenti.