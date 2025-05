Sergio Nicoletti Altimari nominato vicedirettore generale della Banca d’Italia

Un passaggio strategico nella governance della Banca d’Italia: Sergio Nicoletti Altimari è nominato vicedirettore generale dell’istituto. La nomina, proposta dal governatore Fabio Panetta e votata all’unanimità dal Consiglio Superiore, attende ora l’ufficializzazione tramite decreto del presidente della Repubblica, previa intesa con il presidente del consiglio dei ministri e il ministro dell’Economia e delle Finanze. Nicoletti Altimari, che dal 1° dicembre 2021 ricopre il ruolo di funzionario generale a capo del Dipartimento Economia e Statistica, subentra ad Alessandra Perrazzelli all’interno del Direttorio, posizionandosi in una posizione cruciale per la definizione delle strategie della Banca d’Italia in materia di analisi macroeconomiche, politiche monetarie e stabilità finanziaria.