Sergio Rubini riceve a Venezia il Seguso Award 2023 del Terra di Siena International Film Festival

Sergio Rubini, noto attore, regista e sceneggiatore, presente a #Venezia80 in due film: “Nina dei Lupi” di Antonio Pisu e “Felicità”di Micaela Ramazzotti”, è stato insignito con “Seguso Award 2023 del Terra di Siena International Film Festival. A consegnare la prestigiosa opera, Maria Pia Corbelli, Presidente del Terra di Siena International Film Festival con il Direttore Artistico Antonio Flamini e Gianmaria Seguso, rappresentante del brand “Seguso” con la motivazione “Seguso Award a Sergio Rubini per le sue grandi capacità interpretative tese a coinvolgere e far riflettere lo spettatore su temi esistenziali e sul rapporto uomo-natura, temi questi da sempre privilegiati dal Terra di Siena International International Film Fest. L’evento si è svolto alla Sala Laguna nel corso dell’apertura ufficiale delle “Giornate degli autori” con il film “Nina dei Lupi”.