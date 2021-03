Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Seri Plast, azienda attiva nella produzione di compound termoplastici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione del sito Unilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico – maturato in 20 anni di attività nel settore – nel recupero di materiali plastici post consumo e nel posizionamento lungo l’intera filiera produttiva. E’ stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line.