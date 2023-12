Serid, così nascono i futuri diplomatici

La Scuola di economia, relazioni internazionali e diplomazia (SERID), costituita presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT offre un percorso formativo finalizzato alla comprensione e all’analisi delle dinamiche economiche e politiche più rilevanti che prendono forma nel sistema internazionale. L’attività formativa e di workshop erogata dalla Scuola si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e analitici necessari a capire le dinamiche in corso negli equilibri economici e politico-diplomatici a livello mondiale, senza tralasciare l’analisi delle loro ricadute sui principali Stati – Italia, in primis – e sulle Organizzazioni internazionali e sovranazionali più rilevanti. Per questo obiettivo, la Scuola appronta un’offerta formativa dal taglio altamente specialistico e con tematiche innovative, focalizzandosi in special modo sugli aspetti digitali, energetici, interculturali e di genere, di rilevanza contemporanea. Il percorso integra, infine, un filone didattico specifico sulla diplomazia e il suo ruolo nel risolvere alcuni dei principali dossier delle relazioni politiche ed economiche internazionali del XXI secolo. La Scuola si contraddistingue per la presenza di docenti universitari, manager di impresa, analisti politici, diplomatici ed esponenti del mondo delle organizzazioni internazionali e delle comunicazioni per garantire una migliore rappresentazione della complessità dei processi internazionali in atto. Durante il percorso, l’obiettivo è di stimolare un’interazione costante all’interno delle sezioni. Gli incontri sono immaginati con una prospettiva dialogica per cui il conseguimento degli obiettivi formativi è garantito dal riscontro continuo dei partecipanti. La Scuola di Economia, Relazioni Internazionali e Diplomazia (SERID) è organizzata dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT in collaborazione con il Centro Studi Geopolitica.info e il Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” (CEMAS) di Sapienza Università di Roma. Il percorso ha durata annuale (anno accademico) e inizia nel mese di ottobre 2023 per concludersi nel giugno 2024. Il calendario prevede un appuntamento mensile con eccezione del mese di gennaio 2024 in cui non ci sarà l’incontro e di maggio 2024 in cui ci saranno due incontri. La sezione iniziale della scuola sarà preceduta da un convegno di lancio. Il totale è, quindi, di 9 giornate di lavoro per un totale di 26 ore di formazione (18 ore di didattica + 8 ore di project work finale). Ogni appuntamento mensile è previsto della durata di 2 ore, dalle 14:00 alle 16:00. Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147– Metro B fermata Garbatella). Ai fini del conseguimento dell’attestato finale, gli studenti dovranno frequentare almeno l’80% degli incontri. La Scuola di Economia, Relazioni Internazionali e Diplomazia (SERID) si sviluppa attraverso gli 8 ambiti didattici di seguito definiti: geoeconomia e cooperazione economica; leadership interculturale e dialogo interreligioso; e-diplomacy e nuove tecnologie;; diritti umani e questioni di genere; commercio internazionale e multilateralismo economico; transizione energetica e green economy; global management, corporate diplomacy e lobbying; public diplomacy e promozione integrata del Sistema Paese.