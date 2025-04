Serie A, ecco gli orari anticipi e posticipi della 36a giornata

Roma, 28 apr. (askanews) – Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli ha ufficializzato gli orari degli anticipi e dei posticipi della 36a giornata del massimo campionato. “Siamo spesso costretti ad aspettare per via delle coppe, capiamo sia un problema per i tifosi. Vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile e in futuro potremmo indicare delle X per alcune partite, magari indicando 7-8 su 10. All’inizio sarà più difficile, ma cercheremo di dare le informazioni a tutti il prima possibile”.

Sull’eventuale spareggio scudetto ha detto: “Vorremmo porci il problema della data perché vorrebbe dire Inter in finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale. Ordine pubblico impedirebbe eventuale partita a San Siro? Probabilmente sì. Vedremo se dovesse capitare”. Un eventuale spareggio per lo Scudetto tra Napoli ed Inter si giocherebbe comunque prima della finale di Champions League, anche se ci fossero i nerazzurri protagonisti. L’ultimo atto della Champions è in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera e considerato che l’ultima giornata di campionato è in programma il 24-25 maggio, l’unica data disponibile sarebbe tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Questo perché dal 1 giugno, in base al regolamento Fifa, tutti i calciatori dovranno mettersi a disposizione delle loro nazionali per le partite di qualificazione ai Mondiali

Ecco gli orari ufficiali della 36a giornata di Serie A: Venerdì 9 maggio alle 20:45: Milan-Bologna Sabato 10 maggio alle 15: Como-Cagliari Sabato 10 maggio alle 18: Lazio-Juventus Sabato 10 maggio alle 20:45: Parma-Empoli Domenica 11 maggio alle 12:30: Udinese-Monza Domenica 11 maggio alle 15: Hellas Verona-Lecce Domenica 11 maggio alle 18: Torino-Inter Domenica 11 maggio alle 20:45: Napoli-Genoa Lunedì 12 maggio alle 18:30: Venezia-Fiorentina Lunedì 12 maggio alle 20:45: Atalanta-Roma