Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani in casa del Verona, valida per la prima giornata di campionato. Questa la lista: Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Jesus Juan, Kim Minjae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano. (ITALPRESS). ari/com 14-Ago-22 17:37 NNNN