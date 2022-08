Serie A, il pronostico di mister Mancini: Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi Roma e Napoli

Nonostante le molte sconfitte in amichevole con squadre straniere per le big del nostro campionato, il Ct azzurro Roberto Mancini non si dice pessimista sul ruolo del calcio italiano: “Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero”, spiega in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda le favorite del campionato, il Ct pronostica: “Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli“. Sul fatto che molti giovani italiani vadano a giocare all’estero, Mancini sottolinea: “Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro”. A Scamacca, ad esempio, ha detto “che la Premier è il torneo migliore e di prepararsi a soffrire perché i primi mesi saranno durissimi. Ambientarsi non sarà facile. Ma se resiste e ce la fa, poi diventerà un altro giocatore”.