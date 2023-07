Appena sorteggiate le sfide della nuova serie A di calcio, che partirà nel week-end del 19-20 agosto con i campioni d’Italia del Napoli impegnati a Frosinone contro la neopromossa squadra locale. La volta dopo gli azzurri giocheranno in casa contro il Sassuolo. Quindi, di nuovo al “Maradona” per la terza giornata contro la Lazio. Quarta giornata, 17 settembre, a Genova contro il Genoa. Bologna–Napoli è invece in programma il 24 settembre per il quinto turno. Sesta giornata Napoli–Udinese, prevista per il primo turno infrasettimanale del 27 settembre. Quindi, alla settima giornata, 1 ottobre, gli azzurri saranno impegnati a Lecce contro i giallorossi. Per l’ottava giornata, 8 ottobre, è in programma il match Napoli–Fiorentina. Nona giornata per i campioni d’Italia, 22 ottobre, a Verona contro l’Hellas. Per Napoli–Milan bisognerà aspettare la decima giornata, il 29 ottobre.

Il 5 novembre il derby campano Salernitana-Napoli. Il 12 novembre ci sarà invece Napoli-Empoli. Il 26 novembre Atalanta-Napoli. Napoli-Inter alla 14esima giornata il 3 dicembre. Il 10 dicembre sarà la volta di Juventus-Napoli per la 15esima giornata. Il 17 dicembre è in programma Napoli-Cagliari per il 16esimo turno di serie A. Il 23 dicembre Roma-Napoli. Ultima del 2023, 30 dicembre, azzurri contro il Monza in casa.

Il 2024 inizia per il Napoli a Torino, il 7 gennaio. Ventesima giornata, prima del girone di ritorno, il 14 gennaio Napoli-Salernitana, poi Sassuolo-Napoli il 21 gennaio, il 28 gennaio Lazio-Napoli, il 4 febbraio Napoli-Hellas Verona, l’11 febbraio Milan-Napoli, il 18 febbraio Napoli-Genoa, 25 febbraio Cagliari-Napoli, 3 marzo Napoli-Juventus, 10 marzo Napoli-Torino, 17 marzo Inter-Napoli, 30 marzo Napoli-Atalanta, 7 aprile Monza-Napoli, 14 aprile Napoli-Frosinone, 21 aprile Empoli-Napoli, 28 aprile Napoli-Roma, 5 maggio Udinese-Napoli, 12 maggio Napoli-Bologna, 19 maggio Fiorentina-Napoli, ultima giornata 26 maggio Napoli-Lecce.