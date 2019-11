Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato per le 13,30 una riunione del Coc (Centro operativo comunale) per fare un esame della situazione alla luce dello sciame sismico attualmente in atto. Nel frattempo il Comune ha già attivato le procedure per effettuare una ricognizione degli edifici pubblici di propria competenza e il sindaco ha avuto un lungo colloquio telefonico con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.