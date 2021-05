Serie speciale Toyota GR Supra Jarama Racetrack Limited Edition

Toyota rinnova la gamma GR Supra con l’introduzione della nuova Jarama Racetrack Limited Edition. Questa edizione limitata vanta elementi di stile unici e dotazioni di alto livello, che si aggiungono al caratteristico fascino della GR Supra come auto sportiva nella sua forma più pura. La produzione è limitata a sole 90 vetture per i clienti europei seguendo la strategia attuata con le precedenti edizioni speciali della GR Supra e facendo riferimento al nome in codice A90 della coupè. Prendendo il nome dal famoso circuito spagnolo dove la GR Supra è stata presentata alla stampa mondiale la Jarama Racetrack Limited Edition può contare sulla collaudata unità a sei cilindri in linea da 340 CV e 3.0 litri turbo della coupè. La sua speciale denominazione Toyota “GR” denota il coinvolgimento diretto di Toyota Gazoo Racing nello sviluppo dell’auto.

Il nuovo modello si distingue per la sua esclusiva verniciatura Horizon Blue, che contrasta con la finitura nera opaca dei cerchi in lega forgiati da 19 pollici e le pinze dei freni verniciate di rosso. Nell’abitacolo, sono presenti dettagli stilistici come l’inserto in fibra di carbonio nel cruscotto che evidenzia il numero di produzione dell’esemplare e ripropone la mappa del circuito di Jarama, oltre al logo Toyota GR Supra. L’interno è rivestito in Alcantara nera con cuciture blu e i sedili sono regolabili elettricamente, con memorie e riscaldamento integrato.

Le prestazioni sportive e la maneggevolezza non cambiano grazie al telaio finemente bilanciato dell’auto e all’ideale “rapporto aureo” tra la carreggiata larga e il passo corto. Un basso centro di gravità, una carrozzeria leggera e molto rigida e uno stile aerodinamicamente efficiente contribuiscono all’agilità e alla stabilità dell’auto.

Queste qualità sono ottimizzate da caratteristiche che migliorano le prestazioni, tra cui le sospensioni adattive variabili (con impostazioni NORMAL e SPORT), il differenziale attivo, lo sterzo sportivo e i potenti freni Brembo con pinze anteriori in alluminio a quattro pistoni e dischi anteriori ventilati da 348 mm. Il motore turbo è abbinato a una trasmissione automatica sportiva a otto rapporti con cambiate rapide. Quando si utilizza il launch control, l’accelerazione da 0 a 100 km / h richiede solo 4,3 secondi. L’esperienza di guida è resa ancora più coinvolgente dai 500 Nm di coppia massima erogati da 1.600 a 4.500 giri/min.

Le dotazioni specifiche della Jarama Racetrack Limited Edition includono la navigazione satellitare con mappe 3D, la smartphone integration (tramite Apple CarPlay e Android Auto), l’accesso al mondo dei servizi connessi con Supra Connect e un sistema audio a 10 altoparlanti.

Il pacchetto Supra Safety + fornisce una gamma completa di funzioni di sicurezza attiva, tra cui un sistema di pre-collisione con rilevamento dei pedoni e la capacità di riconoscere i ciclisti durante la guida diurna; Lane Departure Alert con assistenza alla sterzata; Adaptive Cruise Control con funzione stop-and-go; Sistema adattivo per gli abbaglianti; Adaptive Front-light System, che regola l’illuminazione dei fari in accordo con l’angolo di sterzata dell’auto e Road Sign Assist.

La nuova versione a tiratura limitata avrà un prezzo di listino di 66.900 euro e sarà disponibile da fine maggio.

(ITALPRESS).