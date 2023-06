Seriveneta introduce nuovi macchinari che garantiscono qualità e sostenibilità

Seriveneta, azienda leader nel settore della stampa serigrafica e digitale, ha effettuato investimenti degni di nota per rinnovare la propria linea produttiva e assicurare così ai suoi clienti il massimo livello di qualità. L’acquisto di nuovi macchinari all’avanguardia ha accelerato i processi produttivi e incrementato la capacità produttiva complessiva. Gli investimenti effettuati, inoltre, hanno permesso a Seriveneta di minimizzare gli scarti e perfezionare la qualità dei prodotti finiti. L’azienda veneta prosegue così un percorso fortemente improntato sui concetti di innovazione e di sostenibilità, con lo scopo di fornire ai propri clienti la migliore qualità possibile.

Seriveneta sostituisce il Roland VersaCamm 640 con il Roland VG2-640

Seriveneta, come riportato in un articolo de ildenaro.it, ha recentemente introdotto nella propria sede di Padova il plotter Roland VG2-640, andando a sostituire il Roland VersaCamm 640. Il nuovo dispositivo, utilizzato per i servizi di stampa digitale e per la produzione di etichette per il settore industriale, combina la stampa e il taglio su vari supporti con alta qualità e garantisce la massima affidabilità ai clienti della società. Il plotter Roland VG2-640 è, inoltre, più sostenibile rispetto ai precedenti plotter in quanto utilizza l’inchiostro originale Roland TrueVis 2, certificato Greenguard Gold UL2818, che garantisce bassi livelli di emissioni di composti organici volatili e un rispetto per la salute e l’ambiente.

Seriveneta con questo nuovo dispositivo garantisce ai propri clienti un inchiostro in diverse combinazioni di colori che permette di ottenere risultati brillanti e duraturi. Il plotter Roland VG2-640, inoltre, è dotato di diverse funzioni particolari che lo rendono compatibile con l’industria 4.0. Roland VG2-640 ha, infatti, un sistema di monitoraggio remoto che permette di controllare lo stato della stampa e del taglio da un dispositivo mobile o da un computer tramite una connessione internet, può comunicare con altri dispositivi Roland tramite la rete che permette di scambiare dati e impostazioni tra i vari plotter e garantisce la manutenzione automatica che riduce gli sprechi e i consumi energetici grazie a un sistema di pulizia delle testine.

La società veneta acquista la macchina serigrafica Thieme 3010

Seriveneta ha inoltre introdotto nel 2023 la macchina serigrafica Thieme 3010. Cosa si intende con serigrafia? La serigrafia è una tecnica di stampa che consente di trasferire immagini e testi su vari materiali con l’ausilio di un telaio serigrafico. Per raggiungere risultati eccellenti in termini di qualità e produttività, è cruciale selezionare la macchina serigrafica che meglio si adatta alle necessità specifiche. Seriveneta ha optato per la Thieme 3010, una macchina serigrafica 3/4 automatica con piano orizzontale, munita di una testa di stampa mobile e regolabile in altezza. Queste peculiarità le permettono di lavorare su oggetti di varie dimensioni e forme, assicurando una straordinaria precisione nella stampa.

La Thieme 3010 si contraddistingue anche per la sua eccellente qualità costruttiva, oltre alla precisione e versatilità. La ditta Thieme vanta un’ampia esperienza nella realizzazione di macchine serigrafiche e si dedica a fornire soluzioni innovative e sostenibili ai propri clienti. Infatti, la Thieme 3010 è stata progettata con materiali robusti e duraturi, che garantiscono un funzionamento affidabile nel tempo. La macchina è inoltre dotata di un sistema di controllo digitale che facilita l’utilizzo e la manutenzione. Seriveneta ha scelto questo dispositivo poiché consentirà all’azienda veneta di migliorare ulteriormente la qualità dei suoi prodotti serigrafici e rispondere alle esigenze della clientela.

Insieme alla macchina serigrafica Thieme 3010, Seriveneta ha scelto di acquisire il forno SER AIR UV 70 dell’azienda DPI DG PRINTING, leader nel settore della stampa digitale. Il forno SER AIR UV 70 è un forno per la polimerizzazione UV che si distingue per la sua affidabilità e per la sua tecnologia all’avanguardia. Seriveneta, grazie all’introduzione della macchina serigrafica Thieme 3010 e del nuovo forno SER AIR UV 70, può garantire un netto miglioramento della linea di stampa serigrafica. Inoltre, Seriveneta, per la produzione di etichette adesive e frontalini serigrafati di qualità, ha optato per l’integrazione della stampa serigrafia tramite l’affiancamento della stampante digitale UV piana tecnologia svizzera SwisQ, che dà la possibilità di ottenere stampe di grande formato, dà garanzia sulla ripetibilità dei colori e riduce sensibilmente lo scarto.

Seriveneta introduce un nuovo sistema CTS per la stampa serigrafica

Sempre nel 2023 Seriveneta ha introdotto un sistema CTS, o “Computer-to-Screen”. Questo sistema consente di ottenere risultati di alta qualità e precisione. Il sistema CTS utilizza una tecnologia avanzata per trasferire l’immagine digitale direttamente sulla maglia serigrafica, eliminando la necessità di pellicole fotografiche e di un’ulteriore fase di registrazione.

Seriveneta ha optato per il sistema CTS poiché presenta numerosi benefici rispetto ai metodi convenzionali di fotoincisione su pellicola. Il sistema CTS, infatti, permette di realizzare stampe ad alta risoluzione e con estrema precisione nei dettagli. Questo sistema è anche particolarmente adatto per la stampa di immagini caratterizzate da transizioni tonali morbide o sfumature di colore delicate. Il sistema in questione riduce i tempi di preparazione della maglia serigrafica grazie all’eliminazione delle fasi di pellicola fotografica e registrazione.

Inoltre, il sistema CTS costituisce una soluzione ecosostenibile poiché utilizza una tecnologia avanzata che evita l’impiego di pellicole fotografiche nel processo di preparazione della maglia serigrafica. Infine, sostituendo le lampade UV con una tecnologia a LED, il sistema CTS assicura un consumo energetico ridotto durante il processo di esposizione dell’immagine sulla maglia serigrafica.

Seriveneta, inoltre, ha recentemente sostituito la vecchia fustellatrice con una nuova e più performante fornita dall’azienda Grafimec. La nuova fustellatrice Platina Grafimec Asteria è dotata di tecnologie avanzate che permettono di migliorare l’efficienza e la velocità di produzione, ridurre i tempi di attrezzaggio e aumentare la precisione di taglio.