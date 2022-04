Seriveneta, verso il futuro della serigrafia

Guidata dai fratelli Andrea e Dario Rolle, Seriveneta è un importante protagonista del settore della serigrafia italiana. Un settore in evoluzione, come tutti gli altri, per rispondere alle sfide del futuro.

Seriveneta è un’azienda veneta, guidata dalla famiglia Rolle dal 1994. Fondata da Ermanno Rolle e Roberta Micale, Seriveneta è attiva nell’etichettatura dei prodotti chimici e presidi medico chirurgici, oltre a operare nel settore della stampa a supporto della produzione industriale. L’azienda padovana lavora inoltre nel campo dei prodotti elettromeccanici.

Inizialmente attiva nel mercato veneto, Seriveneta è ormai nota a livello nazionale e sotto la guida dei due fratelli si è specializzata nella stampa di etichette e tastiere B2B, garantendo massima personalizzazione dei prodotti ai propri clienti, nonché la gestione e la totale sicurezza del processo produttivo, al fine di ottenere soluzioni di ristampa innovative adatte alle richieste dei clienti.

La forza di Seriveneta: elevata flessibilità per rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi

La forza di Seriveneta sta nell’elevata flessibilità di risposta dell’azienda alle esigenze dei propri clienti, offrendo loro possibilità che spaziano dalla stampa serigrafica alla stampa digitale, grazie all’ampio parco macchine dell’azienda. Plotter per stampa digitale, plotter da taglio, fustellatrici industriali e due linee serigrafiche.

Sotto la guida di Andrea e Dario Rolle, oggi Seriveneta si occupa anche di stampa digitale di alta qualità in tempo rapidi.

Seriveneta sotto la guida dei fratelli Rolle

Dal suo ingresso nel 2000, Andrea Rolle ha riorganizzato la produzione di Seriveneta, così da gestire in maniera più flessibile ed efficace le variazioni di domanda da parte dei clienti. Processo di ammodernamento dell’azienda che è continuato con l’ingresso, quattro anni dopo, del fratello Dario, come responsabile amministrativo.

Un importante evoluzione promossa da Dario Rolle è stata la progettazione di un nuovo gestionale sviluppato in Filemaker.

Infine, nel 2011, i due fratelli sono diventati soci assumendo il controllo di Seriveneta e arrivando ad incrementare il fatturato dell’azienda del 30% circa. L’anno seguente, sotto la loro guida, Seriveneta ha anche acquisito uno dei suoi clienti più importanti: Micronova Srl. Per far fronte alle richieste del nuovo cliente Seriveneta ha aggiornato poi l’impianto produttivo con l’acquisto di nuove macchine da stampa serigrafica ATMA e Forno UV, raddoppiando la produttività di stampa dell’azienda.

Seriveneta verso un futuro internazionale

Dal loro ingresso, oltre a investire sul reparto produttivo, per permettere a Seriveneta di confrontarsi con il nuovo mercato della serigrafia italiana, i fratelli Rolle hanno iniziato a pensare a un futuro internazionale.

Dal 2011 Seriveneta ha incrementato il proprio fatturato del 30% circa che ha convinto i fratelli Rolle ad ampliare maggiormente l’offerta aziendale attraverso l’acquisto di nuovi plotter e lo sviluppo di nuovi telai serigrafici. Questo ha ridotto l’ingombro delle vecchie strumentazioni e velocizzando la preparazione delle matrici di stampa.

Crescita che non si è arrestata nemmeno durante il periodo pandemico, infatti nel 2020 Seriveneta ha annunciato l’acquisto di una Swiss Qprint Impala, una nuova macchina da stampa digitale che permette di stampare in alta qualità e velocità, potendo così stampare in digitale articoli che prima erano realizzabili solo in serigrafia.

Nel 2021 poi l’azienda ha visto il proprio capitale aumentare, garantendo solidità per gli investimenti e per i piani di ampliamento futuro come l’internalizzazione dell’impresa. Per affrontare questa sfida i fratelli Andrea e Dario puntano a trasformare Seriveneta in una Srl, nonché a promuovere l’adozione delle misure necessarie per rispondere alle indicazioni di Agenda 2030.