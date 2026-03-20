Serve un’Europa Potenza d’equilibrio: la leva per fermare l’escalation e proteggere l’economia

di Domenico Esposito*

In una fase in cui il conflitto Usa, Israele e Iran minaccia di propagarsi ben oltre il piano militare, investendo energia, commercio, inflazione, trasporti e stabilità finanziaria, il Consiglio europeo si trova davanti a una responsabilità storica: definire una postura autonoma, lucida e strategicamente utile. Non basta esprimere preoccupazione. Occorre una linea politica capace di incidere sugli equilibri reali.

A mio avviso, questa linea esiste ed è coerente con il Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: l’Europa deve agire come Potenza d’equilibrio.

Non significa neutralità passiva. Significa, al contrario, esercitare una funzione attiva di stabilizzazione, ponendosi come soggetto politico capace di difendere i propri interessi vitali senza confondersi con un asse strettamente belligerante. In un contesto in cui ogni escalation produce effetti a catena sull’economia mondiale, la vera forza strategica europea non sta nell’aggiungere pressione distruttiva, ma nel costruire una leva negoziale credibile.

Il punto centrale, oggi, è semplice quanto decisivo: Teheran deve distinguere gli Stati europei da un fronte orientato esclusivamente al collasso del regime. Se l’Iran percepisce nell’Europa un interlocutore interessato prima di tutto alla de-escalation, alla protezione delle rotte energetiche, alla stabilizzazione regionale e alla riduzione del danno sistemico, allora diventa strategicamente plausibile che scelga di non trasformare l’Europa in un nemico totale sul piano energetico e commerciale.

Il valore di questa impostazione è che non si fonda su un auspicio generico, ma su una logica di convenienza reciproca minima. L’Europa ha bisogno che lo Stretto di Hormuz resti aperto, che i flussi energetici non vengano interrotti, che il prezzo della guerra non venga scaricato integralmente su famiglie, imprese e sistemi produttivi. L’Iran, a sua volta, può avere interesse a non compromettere totalmente il rapporto con un’Europa che non si presenta come parte integrante della strategia di annientamento politico del regime, ma come possibile sponda di contenimento e decompressione.

È precisamente qui che entra in gioco la qualità della negoziazione. Una mediazione efficace non nasce da slogan astratti, ma dalla capacità di individuare il punto in cui interessi contrapposti possono essere temporaneamente ricondotti dentro un equilibrio accettabile. In questo caso, il punto di contatto è chiaro: de-escalation in cambio di non belligeranza energetico-commerciale, protezione delle rotte in cambio di contenimento del coinvolgimento europeo nella dinamica di guerra, riapertura degli spazi di stabilità in cambio di un’Europa percepita come potenza d’equilibrio e non come soggetto di pura ostilità.

Questa proposta ha un ulteriore vantaggio: non serve soltanto all’Europa. Può aiutare anche gli Stati Uniti e gli alleati occidentali a uscire da una traiettoria che rischia di diventare sempre più difficile da controllare. Quando una crisi entra nella fase in cui ogni attacco ne genera un altro, e ogni risposta apre un livello ulteriore di destabilizzazione, la differenza non la fa chi alza di più il tono, ma chi riesce a costruire uno spazio politico di arresto. Una Europa autorevole, autonoma e leggibile può svolgere questa funzione.

È necessario dirlo con chiarezza a tutti gli attori coinvolti. Agli Stati Uniti e a Israele va rappresentato che il protrarsi di una guerra ad alta intensità rischia di produrre non solo effetti militari, ma una frattura economica globale di vasta portata, con conseguenze su energia, logistica, mercati e tenuta sociale. All’Iran va detto con la stessa fermezza che la de-escalation richiede la cessazione degli attacchi ai vicini, alle infrastrutture civili ed energetiche e la piena riapertura delle rotte del petrolio e del gas.

La differenza europea deve stare proprio qui: saper parlare a entrambe le parti senza coincidere completamente con la logica dell’una o dell’altra. Questa è la sostanza del mio concetto di Potenza d’equilibrio applicato alla crisi iraniana. Ed è anche la forma più alta di realismo politico che oggi l’Europa possa esprimere.

Dal punto di vista dell’Ideologia della Qualità della Vita, la questione è ancora più netta. La guerra non colpisce soltanto i teatri militari: colpisce il costo della vita, la sicurezza economica, la capacità produttiva, la fiducia sociale, la stabilità democratica. Quando l’energia aumenta, quando i trasporti rincarano, quando l’incertezza finanziaria si espande, il malessere geopolitico diventa malessere quotidiano. Per questo la politica estera non può più essere separata dalla qualità della vita dei popoli.

L’Europa, dunque, non deve scegliere tra irrilevanza e belligeranza. Deve scegliere la terza via più difficile, ma oggi più utile: quella della forza negoziale equilibratrice. Una forza capace di prevenire il peggior scenario, contenere la crisi finanziaria che incombe sul mondo e difendere i propri interessi vitali attraverso una diplomazia di equilibrio, pressione selettiva e razionalità strategica.

Se il Consiglio europeo saprà assumere questa postura, non avrà solo preso posizione su una crisi internazionale. Avrà iniziato a definire un nuovo ruolo storico dell’Unione: non periferia degli eventi, ma soggetto attivo di stabilizzazione. Ed è precisamente in questo spazio che l’Europa può diventare, finalmente, una vera potenza d’equilibrio.

Ogni vera negoziazione nasce dalla comprensione della convenienza reciproca minima. Oggi la leva europea è questa: far capire a Teheran che distinguere l’Europa dal fronte strettamente belligerante conviene anche all’Iran, se vuole evitare di chiudere ogni spazio energetico, commerciale e politico. È su questo punto che l’Europa può costruire una mediazione credibile.

*Presidente Accademia Italiana Qualità della Vita