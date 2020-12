I servizi di Google, tra cui YouTube, sono inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo. Moltissime persone stanno segnalando problemi ad utilizzare Gmail, Google Drive, YouTube, Google Meet e Google Scholar: se si prova ad accedere ai servizi si trova un messaggio di errore. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi molti servizi per il momento non indica nessun malfunzionamento.