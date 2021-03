Servizio 118, Ficco (Saues): Presidente Enpam sbaglia, passaggio medici convenzionati alla dipendenza un bene per tutti

Piuttosto che angustiarsi per una eventuale quanto remota fuga dei medici convenzionati dall’Enpam, il presidente Oliveti si preoccupi piuttosto della fuga di questi preziosi professionisti dal servizio di emergenza territoriale il cui passaggio alla dipendenza non potrà che avere effetti benefici per tutti”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco, per il quale “il presidente Oliveti sbaglia ad avversare il passaggio alla dipendenza di questi medici – spiega Ficco –: contrariamente a quanto sostiene in merito al rapporto di fiducia medico-paziente che andrebbe a perdersi qualora il primo passasse alla dipendenza, vorrei ricordargli che tra il medico del servizio 118 e il paziente non c’e’ alcun rapporto diretto, di fiducia, in quanto non è il paziente a scegliere il medico quando richiede l’intervento sanitario alla Centrale Operativa del 118”.

“Quanto al timore di perdere iscritti – conclude Ficco – si rassereni: anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che passano alla dipendenza possono permanere nel sistema assistenziale garantito dall’Enpam e non sono obbligati ad optare per altri Enti Assistenziali”.