Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana

È stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il SCU il bando per il Servizio Civile Universale che consente alla Croce Rossa Italiana di mettere a disposizione complessivamente 3.145 posti, di cui 3.141 in Italia e 4 all’estero, nell’ambito di 24 progetti finanziati. Le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. ”A partire da oggi, moltissime ragazze e ragazzi che vogliono impegnarsi attivamente, possono scegliere di farlo, di diventare, attraverso la Croce Rossa Italiana, una presenza costante nella vita di tante persone in difficoltà”, ha dichiarato il Presidente della CRI, Rosario Valastro. ”Ciascuno dei 3.145 posti disponibili rappresenta un’opportunità unica e concreta per contribuire alle attività dell’Associazione su tutto il territorio nazionale e, per alcuni volontari, anche all’estero, vivendo un’esperienza di grande valore umano e formativo”.

I progetti si inseriscono nell’alveo delle attività della CRI, andando a rafforzare le attività che le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana svolgono quotidianamente: dal supporto alle persone in condizioni di vulnerabilità alla promozione della salute, dall’inclusione sociale alle attività di supporto alle comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi, fino alle iniziative di cooperazione internazionale. Attraverso questa opportunità, la Croce Rossa Italiana conferma ancora una volta la propria costante attenzione al mondo giovanile, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per il presente e per il futuro del Paese. ”Il Servizio Civile è un percorso che consente di acquisire competenze, rafforzare il senso civico di responsabilità e trasforma i giovani in protagonisti attivi di cambiamento, innovazione, impegno all’interno delle comunità. È un’esperienza che lascia un segno, sia dal punto di vista umano che professionale”, ha concluso Valastro. Tutte le informazioni sui progetti attivi, sui requisiti e sulle modalità di candidatura sono disponibili sui canali ufficiali della Croce Rossa Italiana e sulla piattaforma dedicata al Servizio Civile Universale. Per candidarsi è sufficiente completare la procedura al link: https://domandaonline. serviziocivile.it/.