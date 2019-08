Servizio civile, bando per 39mila volontari

Il Dipartimento per le Politiche giovanili ha pubblicato l’elenco dei progetti che saranno inseriti nel prossimo bando volontari in uscita ad inizio settembre. Complessivamente saranno finanziati 3.735 progetti di servizio civile universale, che potranno essere realizzati sul territorio nazionale ed estero, con l’impiego di 39.181 operatori volontari. Si tratta pero’ di un passo indietro per il servizio civile, che nel 2018 vide finanziati 5.402 progetti per complessivi 53.363 posti, con una riduzione quindi quest’anno di oltre il 25% dei volontari. La causa di cio’ e’ direttamente riconducibile al minor finanziamento del fondo del servizio civile universale, passato dai 300 milioni dello scorso anno voluti dal Governo Gentiloni ai circa 230 milioni attuali stanziati dal Governo Conte. A questi andrebbero aggiunti circa 70 milioni voluti dal Sottosegretario con delega, Vincenzo Spadafora, tramite un Disegno di legge, attualmente pero’ bloccato dalla crisi di governo in corso. Analizzando i dati regione per regione si nota come in alcuni casi la riduzione sia ancora piu’ consistente rispetto alla media, come per la Sicilia, che perde rispetto al 2018 oltre il 60% dei posti disponibili, oppure per Calabria, Campania, Abruzzo e Molise che li dimezzano. Inoltre se mediamente, sia per gli enti dell’Albo nazionale che per quelli degli Albi regionali, saranno messi a bando solo il 60% dei posti richiesti, la percentuale scende notevolmente intorno al 30% per gli enti di Sicilia e Calabria. Piu’ indolore la riduzione per gli enti di regioni come Liguria, Piemonte, Toscana e Puglia, dove le percentuali dei posti che andranno a bando superano il 90% di quelli richiesti. Da notare anche come rispetto al 2018 sia aumentata la richiesta di posti degli enti dell’Albo nazionale, cui si sono aggiunti i primi accreditati a quello nuovo del Servizio Civile Universale, che hanno presentato complessivamente 2.614 progetti (+12,6%) per 35.098 posti (+18%). Allo stesso tempo e’ leggermente diminuita la presentazione di progetti da parte degli enti degli Albi regionali (-11,1%) e quasi parallelamente la richiesta di posti (-6,6%).

In dettaglio nel prossimo bando i giovani potranno scegliere tra 4.478 progetti in Italia presentati dagli enti dell’Albo nazionale e da quelli degli Albi regionali per complessivi 36.388 posti, piu’ 165 progetti per 2.188 posti che prevedono “misure aggiuntive”, ossia un periodo di permanenza fino a tre mesi in un altro Paese UE o un periodo di tutoraggio ma anche strumenti per favorire la partecipazione di giovani con minori opportunita’. Sono a disposizione inoltre 92 progetti con 605 posti all’estero.