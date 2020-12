Servizio civile, caccia ai giovani volontari: disponibili 48.891 posti per under 29

E’ stato pubblicato il bando per la selezione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero, con una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi e con un impegno di 25 ore settimanali. La scadenza per presentare la candidatura e’ alle ore 14 di lunedi’ 8 febbraio 2021. I posti disponibili sono 46.891. Lo fa sapere in una nota la Papa Giovanni XXIII (Apg23): con la comunita’ fondata da don Benzi – tra le prime in Italia ha realizzato progetti di servizio civile all’estero – i posti disponibili sono 242 in Italia e 48 all’estero, ed e’ possibile partire per: Albania, Australia, Bangladesh, Camerun, Cile, Haiti, Kenya, Paesi Bassi, Romania, Russia, Sri Lanka, Svizzera, Thailandia e Zambia. In ciascuno di questi paesi – si legge ancora – i giovani si occuperanno sia di attivita’ educative e di sostegno alle persone vulnerabili sia in attivita’ di monitoraggio e denuncia di violazioni dei diritti umani. Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della presentazione della domanda hanno compiuto 18 anni e ne hanno meno di 29. E’ richiesta la cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione Europea. Per i cittadini extra-Ue va dimostrato di soggiornare regolarmente in Italia. I candidati non devono aver riportato condanne penali gravi.