Servizio civile, nuovo bando per i giovani: Cipsi cerca 67 volontari in Italia e all’estero

La rete di ong Solidarietà e cooperazione Cipsi cerca 67 volontari per il servizio civile all’estero e in Italia. I giovani interessati possono presentare la propria candidatura in Italia o all’estero fino al 10 ottobre 2019, alle 14. Come si legge in una nota, il Cipsi in particolare ricerca otto volontari di servizio civile per il Senegal, 4 per un progetto sui minori a scuola e 4 per un progetto sulle donne. Il Cipsi e gli enti collegati cercano 37 volontari per progetti all’estero (Madagascar, Costa d’Avorio, Cambogia, Brasile, Etiopia e Senegal) e infine altri 30 per progetti in Italia. Tulle le informazioni relative ai progetti sono disponibili al seguente link: https://cipsi.it/2019/09/presenta-la-tua-candidatura-fai-il-servizio-civile-con-noi-in-italia-o-allestero/ Per il bando nazionale per la selezione dei volontari in servizio civile universale possono presentare domanda giovani tra i 18 e i 28 anni (cittadini italiani/ cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea/cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia). Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.