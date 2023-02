Servizio Civile ordinario e digitale: pubblicato il nuovo avviso

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo Avviso per la presentazione dei programmi di intervento del servizio civile ordinario e digitale, previsti dal PNRR. “Si tratta di una grande opportunità per i soggetti accreditati all’Albo del Servizio Civile Universale – dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – di presentare i nuovi Programmi che saranno attuati già nei prossimi mesi, fino al termine del prossimo anno. Una volta valutati, i programmi con i loro progetti offriranno ulteriori possibilità per i giovani di potersi impegnare concretamente nei loro territori in azioni socialmente rilevanti che spaziano dall’assistenza all’educazione, dalla protezione civile all’alfabetizzazione digitale. Questo Avviso si associa al bando più grande di sempre, ancora aperto, finalizzato al reclutamento di oltre 71mila giovani già per il 2023″.