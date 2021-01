Servizio civile universale edizione 2021: bando per volontari della Lega Filo d’Oro

Servizio civile universale, al via bando per volontari Lega Filo d’Oro Sostegno a due importanti progetti in 8 Regioni d’Italia Roma, 20 gen. (askanews) – La Fondazione Onlus Lega del Filo d’Oro – impegnata dal 1964 nell’assistenza e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali – aderisce all’edizione 2021 del Servizio Civile Universale. Lo fa presentando 2 diversi progetti che hanno lo scopo di aiutare le persone sordocieche a uscire dal loro isolamento, in un più ampio programma in partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Fondazione Sacra Famiglia. Quest’anno, infatti, il Dipartimento per le politiche giovanili ha approvato il finanziamento del programma “Gli altri siamo noi” costituito da ben 9 progetti, di cui due, “Amici Speciali” e “Il mondo in una mano” presentati dalla Lega del Filo d’Oro. Si rinnova, dunque, la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia della Lega del Filo d’Oro grazie al Servizio Civile Universale. Il nuovo bando prevede la partecipazione per 32 volontari, da inserire presso i Centri Residenziali e i Servizi Territoriali di Lesmo (MB), Modena, Osimo (AN), Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e le Sedi Territoriali di Padova, Roma e Napoli. Per candidarsi basta avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro, e non oltre, le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio alla Lega del Filo d’Oro collegandosi alla piattaforma DOL raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è necessario identificarsi tramite SPID con un livello di sicurezza 2. Nel caso non si avesse disponibilità di acquisire lo SPID, i candidati potranno accedere alla piattaforma DOL richiedendo direttamente le credenziali al Dipartimento per le politiche giovanili.