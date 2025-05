Servizio da sotto, ‘no look’ e giravolta: lo show di Rinderknech contro Sinner

(Adnkronos) –

Arthur Rinderknech primo avversario sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 tra servizi da sotto, giravolte, smorfie e gesti plateali. Oggi, lunedì 26 maggio, il francese ha sfidato il numero uno del mondo al primo turno dello Slam parigino e ha dato spettacolo, a modo suo. Fin dalla vigilia del match, Rinderknech, 75esimo del ranking Atp, aveva pubblicato qualche messaggio divertente e divertito su X, un approccio alla sfida che poi ha replicato in campo.

A fronte di un primo set molto equilibrato, che Rinderknech ha giocato con una concentrazione altissima, il francese ha messo su un vero e proprio show nei due set successivi. Nel secondo parziale ha provato a sorprendere Sinner con un servizio da sotto, scelta a volte poco elegante da parte dei tennisti, e si è preso anche qualche fischio dal ‘suo’ pubblico. Il Philippe-Chatrier si è meravigliato però soprattutto nel terzo set, quando la ‘performance’ di Arthur è salita di livello.

Prima ha tirato a tutto braccio un dritto ‘no look’, senza guardare, riuscendo però a trovare la linea e pescando uno dei punti più belli della giornata. Rinderknech si è poi esibito in un’esultanza tutt’altro che pacata, incitando il pubblico parigino. Più avanti nel set il tennista francese, dopo una timida risposta di rovescio, effettua una giravolta poco spiegabile, se non con l’intenzione di distrarre il colpo dell’azzurro, che infatti sbaglia il dritto. Un gesto che non rispetta il fair play tipico del tennis, ma che fa parte dello show.