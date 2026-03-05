Servizio idrico, alleanza tra Abc Napoli e Acquedotto pugliese su tecnologia e investimenti

Abc Napoli e Acquedotto pugliese, tra i principali operatori italiani del servizio idrico integrato, hanno sottoscritto un protocollo finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata su progetti, innovazione tecnologica e sviluppo regolatorio nel settore dell’acqua.

Le due aziende, entrambe con oltre un secolo di esperienza nella gestione di sistemi idrici complessi, condividono un approccio orientato all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla gestione dell’intero ciclo dell’acqua e al riutilizzo delle risorse idriche ed energetiche.

Riduzione delle perdite e innovazione tecnologica

Tra le priorità individuate dal protocollo rientrano il miglioramento della manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione, con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche, e il potenziamento degli investimenti in innovazione tecnologica per aumentare l’efficienza operativa dei sistemi.

Le due società intendono inoltre lavorare sulla tutela e diversificazione delle fonti di approvvigionamento, per rendere il sistema idrico più resiliente rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici. Tra gli obiettivi figura anche l’efficientamento energetico degli impianti e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul corretto utilizzo della risorsa idrica e sui principi dell’economia circolare.

La rete delle utility del Mezzogiorno

La collaborazione si inserisce nel quadro delle sinergie istituzionali già avviate dalle due società. Nel luglio 2024, infatti, Abc Napoli e Acquedotto pugliese hanno aderito al contratto di rete “Rete Sud”, che riunisce alcuni dei principali gestori di servizi pubblici locali del Mezzogiorno con l’obiettivo di condividere competenze, generare economie di scala e valorizzare il territorio.

Attraverso il nuovo protocollo, le due aziende avvieranno uno scambio strutturato di informazioni e dati, creando gruppi di lavoro interaziendali e sviluppando possibili collaborazioni in diversi ambiti.

Investimenti, tecnologia e regolamentazione

Tra i principali filoni di lavoro individuati figurano la valutazione congiunta di progetti e investimenti nel settore idrico, sia in Italia sia all’estero, con particolare attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla tutela della risorsa.

Sul fronte tecnologico saranno promossi percorsi condivisi per la diffusione di innovazioni e buone pratiche finalizzate a migliorare l’efficienza gestionale. Prevista inoltre un’interlocuzione coordinata con le istituzioni nazionali per contribuire all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio del sistema idrico italiano, rafforzandone la capacità di risposta alle sfide poste dalla siccità e dal cambiamento climatico.

«L’intesa formalizza un percorso di collaborazione tecnica strutturata che consentirà di integrare competenze ingegneristiche, modelli gestionali e sistemi digitali avanzati», spiega Sergio De Marco, direttore generale di Abc Napoli. «La condivisione di dati operativi e benchmark di performance permetterà di ottimizzare la pianificazione degli investimenti, migliorare gli indicatori di qualità tecnica e rafforzare la resilienza infrastrutturale del servizio idrico integrato».

Con questo accordo, Abc Napoli e Acquedotto pugliese rafforzano l’impegno comune per un sistema idrico sempre più efficiente, digitalizzato e sostenibile, capace di garantire ai cittadini un servizio pubblico essenziale di qualità e di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni.