Servizio sanitario, nuove cure garantite da aprile ma slittano le tariffe

I nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) aggiornati nel 2017, ovvero le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, entrano in vigore dal primo aprile contestualmente con il nuovo tariffario delle prestazioni, che rende esigibili le stesse da parte del cittadino, ma si profila un più che probabile rinvio come annunciato dallo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci. Il nomenclatore tariffario, che definisce le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che doveva entrare in vigore dal primo aprile, infatti, con tutta probabilità slitterà e questo significa che i Lea nella versione aggiornata non saranno ancora disponibili per i cittadini. L’entrata in vigore del tariffario era prevista già dal 1 gennaio 2024, ma è stata rinvitata al 1 aprile. Ora, un nuovo stop. Schillaci, nei giorni scorsi, ha infatti spiegato che si stava ragionando su questo punto: “Credo che rinvieremo in accordo con le regioni”, ha precisato. Il nodo sono i tagli previsti alle tariffe di alcune prestazioni, e dunque i conseguenti minori rimborsi che sarebbero così garantiti alle strutture sanitarie che le erogano. Uno scenario, quello dei tagli ai rimborsi, cha ha suscitato l’accesa protesta di varie strutture private convenzionate con il Servizio sanitario, come l’Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris), e dei laboratori di analisi. Le associazioni di pazienti e cittadini, al contrario, sono insorte contro l’ulteriore rinvio: “I diritti dei cittadini non meritano altre proroghe, ma garanzia di esigibilità su tutto il territorio”, afferma Cittadinazattiva.