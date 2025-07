Sesar Young Scientist Award 2025: premio per giovani ricercatori dell’aviazione

È aperta la call per il Sesar Young Scientist Award 2025, premio europeo promosso dal partenariato europeo SESAR JU dedicato all’innovazione dell’aviazione europea.

Il premio intende valorizzare l’eccellenza dei giovani ricercatori nel campo della gestione del traffico aereo (ATM) e dell’aviazione. L’iniziativa di SESAR mira a riconoscere e sostenere giovani talenti che contribuiscono con idee innovative alle sfide del settore.

L’edizione 2025 amplia la propria portata e introduce due categorie di partecipazione: Scienziati PhD:, con un premio di 10.000 euro; Studenti triennali o magistrali: con un premio di 5.000 euro.

Si possono candidare i cittadini o residenti in uno Stato Membro dell’Unione europea o in un Paese associato al programma Horizon Europe.

Fino a tre finalisti per ciascuna categoria verranno invitati a partecipare ai SESAR Innovation Days 2024 di Roma, che si terranno dall’11 al 15 novembre. I vincitori saranno annunciati ufficialmente nel corso di una cerimonia dedicata.

E’ possibile candidarsi entro il 31 agosto 2025.