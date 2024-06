Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia già una delle hit dell’estate

Milano, 3 giu. (askanews) – A meno di due settimane dalla sua pubblicazione, Sesso e Samba, il nuovo singolo di Tony Effe e Gaia (prodotto da ZEF), sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico, affermandosi come una delle hit indiscusse di questa estate. Il brano, uscito giovedì 23 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, ha già raggiunto numeri da capogiro: #1 nelle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, con oltre 5 milioni di stream e oltre 1,5 milioni di views del videoclip su YouTube, girato in una discarica di automobili e trasformata in un palcoscenico da strada a ritmo di samba.

Sesso e Samba è un inno all’estate, un mix esplosivo di sonorità latine, ritmo incalzante e un testo sensuale che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane.

Il nuovo brano è solo l’inizio di un’estate ricca di musica per Tony Effe: il tour estivo ICON SUMMER TOUR è in partenza questo venerdì, 7 luglio, da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, proseguirà il 16 giugno ad Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival, il 23 giugno a Ferrara @ Summer Vibez, il 25 giugno a Genova @ Piazza della Vittoria, il 4 luglio a Napoli @ Noisy Naples, il 13 luglio a Gubbio (PG) @ Wonderlast Festival, il 7 agosto ad Agrigento, @ Live Arena, il 9 agosto a Riccione @ Space, il 10 agosto a Petacciato (CB) @ Sabbie Mobili, il 14 agosto a Olbia (SS) @ Red Valley Festival, il 5 settembre a Pescara @ Terrasound. Il nuovo singolo risuonerà anche nella scaletta anche di ICON TOUR, le due imperdibili date nei palazzetti più importanti d’Italia fissate per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano.