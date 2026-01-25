Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia

Sette opere di grandi artisti internazionali, ispirate al tema della misericordia, entrano a far parte della collezione permanente del Pio Monte della Misericordia. Dal 25 gennaio al 24 aprile 2026, la chiesa del complesso monumentale di via Tribunali ospita l’VIII edizione di “Sette opere per la Misericordia”, in dialogo diretto con il capolavoro di Michelangelo Merisi da Caravaggio sull’altare maggiore.

In mostra i lavori di Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan. Tutti gli artisti hanno aderito al progetto con un gesto di mecenatismo puro, donando le proprie opere all’Ente, che entreranno stabilmente nella collezione con la dicitura Dono dell’artista.

Arte, carità e impegno civile

Le opere sono esposte nella chiesa del Pio Monte, rinnovando, a oltre quattrocentoventi anni di distanza, il legame tra arte e carità che nel 1606 portò i Governatori dell’istituzione a commissionare a Caravaggio le Sette opere di Misericordia, ancora oggi cuore simbolico e spirituale del complesso.

L’iniziativa è stata inaugurata sabato 24 gennaio alla presenza di Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Mario Codognato, curatore del progetto, Alberto Sifola, governatore al patrimonio mobiliare artistico e archivistico, e Maria Grazia Leonetti Rodinò, ideatrice e responsabile di “Sette opere per la Misericordia”.

Il concorso per i giovani artisti

Anche questa edizione conferma l’attenzione verso le giovani generazioni con il concorso “Sette opere per la Misericordia”, che ha assegnato sette borse di studio da 1.000 euro a studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

I vincitori sono: Linda Giordano (Carezza invisibile), Maria Rosaria Arnese (Madre natura di 7 opere di misericordia), Claudio Pisapia (L’ignudo), Marika Grimaldi (Rinascere), Thomas Del Greco (Ubi humus non est), Alessandro Rodello (Curare) e Carmela Bianco (Congiunzione visibile).

Le opere selezionate sono state presentate al pubblico al Musap, grazie all’ospitalità del Circolo Artistico Politecnico Ets, e da oggi i lavori vincitori sono esposti nella Quadreria del Pio Monte della Misericordia.

Linguaggi e visioni della misericordia

Le opere in mostra riflettono una pluralità di tecniche e linguaggi, dalla scultura alla pittura, dal disegno alla fotografia, dalle tecniche digitali alla sperimentazione con l’intelligenza artificiale.

Antony Gormley affronta la misericordia a partire dal corpo umano, inteso come luogo di vulnerabilità ed esperienza primaria. Holly Herndon e Mat Dryhurst propongono una lettura contemporanea del concetto di cura attraverso un’immagine generata con il primo modello di Dall-E, in cui il processo creativo diventa atto collettivo. Yu Hong concentra la sua ricerca sul corpo e sulla mortalità, con mani e piedi isolati su fondo dorato, in un confronto diretto con la verità fisica cara anche a Caravaggio.

Max Renkel lavora sul confine tra figurazione e astrazione, mentre David Salle intreccia immagini e linguaggi della cultura di massa e della storia dell’arte. Marco Tirelli esplora la soglia tra visibile e invisibile con una pittura mentale e rigorosa. Lee Ufan, influenzato dal Buddismo Zen e dal Taoismo, affida a un gesto pittorico essenziale una riflessione sul vuoto e sulla relazione.

Un patrimonio in crescita

Con l’edizione 2026 diventano 56 le opere donate da artisti italiani e internazionali al Pio Monte della Misericordia, ampliando una sezione permanente di arte contemporanea unica nel panorama museale italiano per qualità e finalità etiche. Tra gli artisti presenti nella collezione figurano, tra gli altri, Anish Kapoor, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Douglas Gordon e Jimmie Durham.

Il progetto, ideato nel 2011 da Maria Grazia Leonetti Rodinò e curato sin dalla prima edizione da Mario Codognato, è finanziato dalla Regione Campania (L.R. 7/2003) e riafferma il ruolo del Pio Monte come luogo vivo, dove l’arte è strumento di riflessione e responsabilità civile, fedele al principio che ne guida l’azione da oltre quattro secoli: dal Bello il Bene.