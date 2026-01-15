Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte: dialogo con Caravaggio

Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia, arricchendo la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Le opere sono al centro della mostra “Sette Opere per la Misericordia”, allestita nella chiesa che custodisce il celebre capolavoro di Caravaggio, e resteranno esposte fino al 3 maggio 2026.

I lavori, donati per l’VIII edizione dell’iniziativa, portano la firma di Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan. Con queste acquisizioni, il Pio Monte consolida il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico, facendo convivere linguaggi e sensibilità diverse nello spazio della chiesa.

La preview stampa è in programma sabato 24 gennaio alle ore 10, mentre l’inaugurazione al pubblico si terrà alle ore 11.

Interverranno Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Maria Grazia Leonetti Rodinò, ideatrice e responsabile del progetto “Sette Opere per la Misericordia”, Mario Codognato, curatore del progetto, e Alberto Sifola, governatore al patrimonio mobiliare artistico ed archivistico del Pio Monte della Misericordia.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per annunciare i vincitori delle borse di studio del concorso “Sette Opere per la Misericordia”, rivolto agli allievi e alle allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.