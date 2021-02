Sette nuovi asili nido a Napoli, la giunta comunale approva i progetti esecutivi

La Giunta comunale di Napoli ha approvato i progetti esecutivi di 7 asili nido da realizzarsi in altrettanti edifici scolastici e finanziati con risorse del Patto per lo sviluppo della città di Napoli (Fsc 2014-2020) per un totale di 3 milioni di euro attraverso lavori di riqualificazione degli spazi. Saranno realizzati: un nuovo asilo nido nella scuola comunale “Maria Cristina di Savoia” a Capodimonte; un nuovo nido nel quartiere Arenella nel plesso “de Curtis” dell’84º Circolo “E.A.Mario”; due nuovi nidi nella Sesta Municipalità nei locali di proprietà comunale siti in via Botteghelle e in via delle Repubbliche Marinare, nell’edificio “Ex-chance”, da tempo abbandonato, dove sorgerà un Polo 0-6 aggregato all’Istituto comprensivo “M.C. Russo-Solimena” di Barra; un nuovo nido in via Ronchi dei Legionari presso il 25º Circolo comunale nella Decima Municipalità. Saranno inoltre riqualificati e messi a norma con efficientamento energetico i locali dell’asilo nido “Torricelli” (Nona Municipalità) e quelli del plesso “Guacci-Nobile” in via Ciccone della Seconda Municipalità, ampliando così l’offerta di questi territori. “Riqualificare spazi e convertirli in nidi è una direzione che viene indicata programmaticamente a livello nazionale ed europeo per superare il gap dei territori che come il Sud sono storicamente più carenti di servizi alla prima infanzia”, dichiara l’assessore alla Scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.