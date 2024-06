Sette Opere per la Misericordia: artisti internazionali in mostra al Pio Monte nel segno di Caravaggio

Si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 13.30 al Pio Monte della Misericordia la preview stampa della mostra “Sette Opere per la Misericordia”.

Le opere di sette artisti internazionali (Beatrice Caracciolo, Edgar Honetschläger, Andrew Huston, Mariko Mori, Carsten Nicolai, Serena Scapagnini e Juergen Teller) sono state donate per la VII edizione dell’iniziativa ed entreranno a far parte della collezione di arte contemporanea dell’Istituzione di via Tribunali e saranno esposte nella chiesa fino al 13 novembre 2024.

Saranno presenti Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente Pio Monte della Misericordia; Maria Grazia Leonetti Rodinò, ideatrice e responsabile del progetto “Sette opere per la Misericordia”; Mario Codognato, curatore del progetto “Sette opere per la Misericordia” e Alberto Sifola, Governatore al patrimonio mobiliare artistico ed archivistico del Pio Monte della Misericordia.

L’inaugurazione della mostra al pubblico si terrà giovedì 13 giugno alle ore 18. L’appuntamento sarà anche l’occasione per annunciare i vincitori delle borse di studio del concorso “Sette Opere per la Misericordia”, dedicato agli allievi e alle allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.