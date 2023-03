Sette uccisi in chiesa ad Amburgo. Una testimone: Sparate 4 raffiche a un minuto di distanza l’una dall’altra

Una testimone della sparatoria avvenuta in una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo ha detto di aver sentito almeno quattro raffiche di colpi a brevi intervalli di tempo. La ragazza, una studentessa, vicina di casa rispetto all’edificio di culto, ha raccontato al Tagesschau, il telegiornale tedesco, di aver sentito diversi colpi: “Ci sono stati circa quattro raffiche di spari. In ognuna, sono stati sempre sparati numerosi colpi, in sequenze da circa 20 secondi – un minuto di distanza”, ha riferito la studentessa, aggiungendo: “Poi ho guardato più lontano dalla finestra e ho visto una persona che correva freneticamente dal piano terra al primo piano”.