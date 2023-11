Settimana Cina-Italia della Scienza: saranno intensificati scambi e partnership tra imprese e atenei

Si è conclusa oggi mercoledì 29 novembre la dodicesima edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione “High-Tech Olympics And High-Quality Development”, l’evento annuale promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano e il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese – finalizzato a valorizzare i sistemi nazionali di ricerca e innovazione attraverso gli scambi accademici, scientifici e tecnologici- tenutosi il 28 e 29 novembre 2023 presso lo Shougang Park di Pechino e inaugurato dal Ministro Anna Maria Bernini e dal Vice Ministro Zhang Guangjun.

Allo Shangri-La, straordinario esempio di archeologia industriale e recupero degli spazi urbani, si è tenuta la cerimonia inaugurale alla presenza del Ministro per l’Università e per la Ricerca Anna Maria Bernini – accompagnato dalla delegazione ministeriale e dell’ambasciata italiana a Pechino – e del Vice Ministro della Scienze e della Tecnologia cinese Zhang Guangjun presente con le autorità istituzionali cinesi.

“Le relazioni scientifiche bilaterali tra Italia e Cina – ha detto durante il suo intervento la ministra Anna Maria Bernini – sono alimentate da validi schemi di cooperazione a livello governativo e da numerose attività congiunte avviate dai rispettivi enti di ricerca ed atenei. Questi consolidati meccanismi di cooperazione risulteranno utili tanto ad avviare nuove iniziative congiunte, quanto ad affrontare le sfide globali che ci attendono. Oggi più che mai, infatti, la cooperazione scientifica internazionale e la diplomazia scientifica rappresentano strumenti fondamentali per affrontare al meglio le grandi sfide dei nostri tempi che, per natura e dimensione, necessitano di risposte decise, condivise e di ampia portata”. Allo stesso tempo, il Vice Ministro Zhang Guangjun ha ribadito la volontà di rafforzare la lunga e già consolidata collaborazione tra i due paesi con scambi di studenti e nuove partnership tra imprese e università dei due Paesi.

Il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari ha evidenziato l’importanza dell’edizione 2023 della Settimana Cina-Italia, che è testimone della ripartenza post-pandemia: “Ess rappresenta – ha detto – un’occasione unica di riflessione, a partire da esperienze concrete, sulle trasformazioni della società e dell’economia determinatesi in questi ultimi anni e sul modo in cui la preziosa e sempre più stretta cooperazione tra operatori italiani e cinesi può favorire, nei processi in atto, l’affermazione di pratiche e condizioni per una crescita dei due Paesi e del benessere dei loro cittadini”.

Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca Foscari di Venezia, con un intervento di carattere storico-culturale, ha portato il focus sul millenario rapporto pacifico che lega Cina e Italia, ricordando le tappe importanti delle relazioni tra i due Paesi e dello sviluppo sociale e culturale al quale essi hanno contribuito a partire dai viaggi di Marco Polo, all’invenzione della carta durante la dinastia Han, al sistema formativo cinese che affonda le radici nelle scuole imperiali precursori delle università. Allo stesso modo la professoressa ha sottolineato l’importanza delle università italiane. Queste recentemente hanno destinato un investimento specifico per progetti volti a favorire lo scambio di competenze tra sistema italiano e altri Paesi, tra i quali la Cina rappresenta un interlocutore privilegiato, e per favorire, quindi, il dialogo e la cooperazione in campo scientifico.

L’interesse per le relazioni tra Cina e Italia e la vivacità di queste ultime sono stati testimoniati dall’elevatissima partecipazione ai Forum paralleli dedicati a temi di particolare rilevanza. Tra gli argomenti principali è stato affrontato anche quello relativo ai Science Parks, strumento cruciale nell’incanalare l’innovazione e la ricerca scientifica verso il progresso globale, attraendo menti brillanti e imprese all’avanguardia per creare un ecosistema dinamico di scoperta e sviluppo.

Si sono tenuti i seguenti cinque Forum:

Technology Winter Olympics

Tema: condivisione dei risultati sulle nuove tecnologie applicate ai Giochi Olimpici Invernali

Smart Manufaturing

Tema: tecnologie innovative e costruzione ecologica nella manifattura intelligente/industria 4.0

Urban Design, Protection and Innovation Forum: Sustainable Built Environment

Tema: la costruzione di ambienti urbani sostenibili per comunità umane resilienti e connesse

Youth Innovation

Tema: focus sull’imprenditoria di innovazione giovanile per uno sviluppo green

High Level Dialogue for World-leading Science Parks

Tema: il ruolo centrale dei World Leading Science Parks, intesi come fucine di innovazione e progresso scientifico, nel plasmare il futuro della società.

La seconda giornata della settimana Cina Italia della scienza nella tecnologia e dell’Innovazione ha visto due visite a due importanti parchi tecnologici scientifici: il Zhonggancun Exibition Center e Shoungang Park di Pechino, organizzate per tutti i partecipanti, gli speaker e i relatori degli incontri One to One. Dopo un primo giro esplorativo, circa trenta rappresentanti di università, start up aziende e centri di ricerca hanno potuto valutare ipotesi e possibili collaborazioni tra i rispettivi enti nazionali.

Dal 2013 ad oggi, l’evento, organizzato e realizzato con il lavoro svolto in sinergia tra Ministero dell’Università e della Ricerca, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche e Fondazione Idis-Città della Scienza, ha visto la partecipazione di più di 10 mila esperti, lo svolgimento di oltre 5000 matchmaking e la sigla di 150 accordi di collaborazione.