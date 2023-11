Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: il Prosciutto Toscano Dop vola a Toronto

Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop vola in Canada, dove il 15 e il 17 novembre sarà protagonista di due eventi a Toronto in occasione della VIII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, che quest’anno si celebra dal 13 al 19 novembre.



Il Canada rappresenta il secondo principale mercato extra UE per il Prosciutto Toscano Dop. Un mercato importante e che negli ultimi 3 anni ha visto una crescita del 14%. Ricordiamo che, complessivamente, il fatturato al consumo del Prosciutto Toscano nel 2022 ha sfiorato quota 75 milioni di euro. La quota delle esportazioni del Prosciutto Toscano DOP rappresenta il 15% del fatturato al consumo del comparto, suddivisa a livello geografico 70% area UE e 30% area extra UE.

La partecipazione del Prosciutto Toscano DOP ai due eventi in programma in Canada si sviluppa in collaborazione con la Regione Toscana e vede il Consorzio protagonista al fianco di altre tre eccellenze del territorio: Pecorino Toscano DOP, Finocchiona IGP e Olio Toscano IGP.

Il 15 novembre, il Prosciutto Toscano DOP si promuoverà all’interno di una masterclass presso la Cooking School “Nella Cucina” di Toronto, dove sarà presentato e valorizzato dallo chef italocanadese Roberto Frachioni, insieme alle altre tre eccellenze gastronomiche toscane. All’evento prenderanno parte circa trenta operatori del settore, social media e influencer che potranno assaporare e conoscere i prodotti presentati in degustazione.

Il 17 novembre Il Prosciutto Toscano Dop sarà inoltre protagonista durante il cocktail reception degli Icco Unico Primo Pentola d’Oro Awards, evento camerale annuale dedicato al settore food&beverage, che promuove l’eccellenza della cucina italiana e le sue secolari tradizioni. Durante il cocktail che precederà la cena, il Consorzio sarà presente con un proprio stand e offrirà assaggi di prodotto in degustazione.

Il direttore Emore Magni, commenta così la partecipazione: «Il Nord America rappresenta per noi il 15% del totale del nostro export, continuiamo a registrare buone performance. Abbiamo quindi voluto cogliere queste importanti opportunità a Toronto per promuovere il Prosciutto Toscano DOP nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e in collaborazione con la Regione Toscana, al fianco di altre tre eccellenze agroalimentari del territorio toscano, con l’obiettivo di fare sistema e di procedere sulla scia di altre attività promozionali già sviluppate insieme in questi mercati”.

Il mercato degli Stati Uniti e del Canada è di importanza strategica per il Prosciutto Toscano: diverse sono le iniziative promozionali portate avanti in questa area, ad esempio la partecipazione alle nuove aperture degli store di Eataly a Toronto e a New York con degustazioni di prodotto.