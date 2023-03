Settimana della prevenzione oncologica: torna al Ferraioli di Napoli “A Tavola con la Lilt”

Uno show coking con degustazione di pietanza della sana e corretta alimentazione, protagonista l’olio d’oliva extravergine. Torna, in occasione della Settimana Nazionale della prevenzione Oncologica l’appuntamento annuale “A Tavola con la LILT, promosso dalla sezione napoletana dell’ente di volontariato oncologico e dall’Istituto alberghiero napoletano “A. E. Ferraioli” di Napoli.

Dunque un incontro-confronto conviviale con docenti e alunni sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. Come ogni anno, tema della campagna di sensibilizzazione è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da LILT è l’olio extravergine di oliva (evo), ingrediente più rappresentativo della dieta mediterranea, alleato prezioso nella prevenzione delle malattie, ricco di proprietà benefiche e protettive. L’evento enogastronomico si svolgerà Mercoledì 22 Marzo alle ore 11,00 presso la sede di via Gorizia, 2 dell’istituto. All’iniziativa che vedrà anche un momento di riflessione sul tema “Olio Extravergine d’Oliva: Caratteristiche, Proprietà Nutrizionali e Benefici per la Salute” interverranno Rita Pagano– Dirigente scolastica IPSSEOA “A. E. Ferraioli”, Ettore Acerra–Direttore Generale URS Campania, Armida Filippelli­–Assessore Formazione Professionale, Regione Campania, Adolfo Gallipoli D’Errico– Presidente LILT Sezione di Napoli, Santagada Vincenzo­­–Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Maura Striano–Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Maria Caniglia – Presidente della IV Municipalità Napoli, Giuseppe Scialla–Garante dei diritti delle persone disabili della Regione Campania. l’evento è stato curato da Antonella Venezia– Nutrizionista LILT, componente della Commissione Salute dell’IPSSEOA A.E.Ferraioli” e della prof.ssa Sandra Molinari IPSSEOA “A. E. Ferraioli”

Le pietanze saranno preparate dagli studenti delle classi quinte di enogastronomia e sala e vendita dell’Istituto.