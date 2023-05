Settimana franco-napoletana, mercoledì 24 la plantumazione dell’albero dell’amicizia

Due realtà, Francia e Napoli, le cui storie si sono incrociate più volte nel corso dei secoli, dal periodo angioino al decennio francese, con una contaminazione reciproca che ha toccato l’urbanismo, la musica, la cucina, la moda e la stessa lingua napoletana. Su questa relazione plurisecolare si basa la rassegna «La settimana franco-napoletana», organizzata dal Consolato generale di Francia a Napoli, l’Institut Français Napoli e l’Institut Français Italia, in collaborazione con il Comune di Napoli, la cui seconda edizione si inaugura oggi 22 maggio.

Organizzata dal Consolato generale di Francia a Napoli e dall’Institut Français Napoli, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia, il Comune di Napoli e in partenariato con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Fondazione Banco di Napoli, l’Università Federico II e il Festival Giallo di Napoli, si svolgerà in diversi luoghi della città (Palazzo Grenoble, Reggia di Capodimonte, Fondazione Banco di Napoli, Università Federico II).

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Ambasciatore di Francia assisteranno mercoledì 24 maggio alle ore 14,30, alla piantumazione di una magnolia nei pressi del belvedere della Reggia di Capodimonte (riferimento al botanico francese Pierre Magnol che ha dato nome alla Magnolia, e delle magnolie piantate a Palazzo Farnese dai Re di Napoli)

Alle ore 15 al Belvedere di Capodimonte sarann letti brani di autori francesi: Alexandre Dumas, Alphonse De Lamartine, Mme de Stael, Dominique Fernandez, Amanda Stherns.