Settimana Italia-Cina, domani l’inaugurazione a Città della scienza con i ministri dei due Paesi

Da domani, martedì 26, a giovedì 28 novembre si svolgerà la XIII edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. L’evento si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina. È promosso dai Governi dei due paesi attraverso il ministero dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese. Il programma è coordinato, per l’Italia, da Fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, per la Cina, dal Beijing Municipal Science & Technology Commission, Administrative Commission of Zhongguancun Science Park. La XIII Edizione della Settimana vede anche la collaborazione, per parte italiana, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, per parte cinese, dell’International Technology Transfer Network. Il programma della XIII edizione della Settimana prevede due tappe in città simbolo della cultura italiana: a Napoli domani, dove si terrà anche l’evento inaugurale – a Città della Scienza alle 09,30 – al quale parteciperanno i ministri Anna Maria Bernini e Yin Hejun e a Venezia il giorno 28 novembre. La cerimonia di apertura prevede inoltre i saluti istituzionali del presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, e la presenza del Keynote Speaker italiano Oliviero Diliberto, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con un intervento dal titolo: “Il diritto e il futuro. La scienza, le nuove tecnologie e la necessità di regole condivise”. Durante la Settimana, esperti e innovatori dei due Paesi, si incontreranno per discutere le ultime innovazioni, condividere idee e creare nuove sinergie. Sarà anche un’occasione per firmare Accordi di Cooperazione che daranno avvio a progetti congiunti tra università, enti di ricerca e imprese. Il 2024 segna anche due importanti ricorrenze: il ventesimo anniversario del Partenariato Strategico Globale tra Italia e Cina e il settimo centenario della morte di Marco Polo che ricorda la lunga relazione che unisce il passato, il presente e il futuro dei rapporti tra Italia e Cina e promuove il dialogo e i reciproci scambi culturali fra civiltà orientale e occidentale. La XIII Settimana Italia Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione pone al centro temi quali l’ambiente, l’energia, il patrimonio culturale, la ricerca polare, la sostenibilità, la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico. La Settimana si riconferma così quale meccanismo di collaborazione e coordinamento bilaterale strategico ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per il rafforzamento del Partenariato Strategico Globale Cina-Italia e ai fini di approfondire la cooperazione e gli scambi culturali tra le rispettive società civili.